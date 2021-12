Aracely Arámbula enveloppée de rouge, c’est un cadeau de Noël

Aracely Arámbula en robe de dentelle rouge attend Noël | Instagram

Aracely Arámbula, figurée enveloppée dans une robe de dentelle rouge dans lequel sa beauté et ses courbes ont réussi à se démarquer, ressemblant à un cadeau de Noël complet pour ses fidèles adeptes.

La « actrice mexicaine« Aracely Arámbula, est réapparue dans un cliché dans lequel elle apparaît dans une robe moulante en dentelle rouge avec laquelle elle a capté l’attention de ses fidèles 5,9 millions d’abonnés sur l’application.

Joyeux Noël, peut être vu dans la publication de l’instantané que le natif de Chihuahua a partagé via la plate-forme Instagram.

Aracely Arámbula dans une robe en dentelle rouge attend Noël. Photo : Capture Instagram

La « ex de Luis Miguel« Il figurait dans un instantané qui a été partagé dans l’une des différentes pages de fans inspirées par l’actrice connue des productions de Televisa avec des titres tels que »Rêveurs« , (1998-1999) » Acapulco, corps et âme « , (1995), » Les chemins de l’amour « , » entre autres.

Aracely Arámbula Jaques est l’une des actrices les plus appréciées de la série, sa beauté captive à nouveau tout le monde en portant une robe rouge avec laquelle elle a rendu fous les utilisateurs de la célèbre plateforme Instagram.

Le talentueux et le beau « actrice de télévision« et Univisión, qui joue actuellement » Dulce « dans la mise en scène réussie » Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis *** ? » Aracely Arámbula Jaques, a laissé tout le monde sans voix.

Avec une silhouette spectaculaire à 46 ans, la talentueuse et belle comédienne, qui incarne « Douce« dans la mise en scène où il partage le générique avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta dans l’œuvre inspirée du livre de Sherry Argov.

L’aujourd’hui « basée à Los Angeles, en Californie », avec ses deux enfants, apparaît avec un grand sapin de Noël en arrière-plan dans l’une de ses sessions précédentes.

Il n’a pas fallu longtemps à la grande communauté virtuelle qui suit les traces de l’interprète de « Altagracia Sandoval », dans « La doña« Ils réagiront immédiatement à la beauté du « Chihuahuan ».

« Précieux !!, je t’aime, merci et la même chose pour toi belle, chaque jour plus belle, Chuleeee, merci, comme tu es belle, belle princesse avec tout le respect pour toi et ton cœur de famille, bénédictions, quelle beauté, Tu es délicieusement splendide , Spectaculaire, Joyeux Noël à la plus belle des reines, Tu es magnifique Maman, j’aime ton post et tu cherches une fille en robe coeur rouge argenté « .

Avec une participation à des productions de Telemundo dans des histoires telles que « La Doña », « La Patrona » et « El Señor de los Cielos », Aracely Arámbula s’est produite en tant que chanteuse et c’est en 2020 qu’elle a sorti la chanson « Bad news ».

L’animateur également de « MasterChef Latino » (2018) et d’autres programmes qui incluent, Vive la famille !… Chaque bébé, Femme, cas réels, etc. reste d’actualité dans le milieu et n’exclut pas un retour au monde des feuilletons.

