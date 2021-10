Aracely Arámbula est la bombasse d’Instagram, au revoir Ninel Conde | Instagram

Aracely Arámbula est devenue le boom des réseaux sociaux, c’était une photographie dans laquelle « Le Chulé » a fini par battre la jolie fille Ninel Condé, le soi-disant « Bombón as3s! no ».

La « actrice de télévision», Aracely Arámbula, a laissé tout le monde sans voix sur une photographie sur laquelle elle porte une tenue de plage en rouge alors qu’elle apparaît d’une piscine dévoilant ses charmes. Dépasserait-elle Ninel Condé ?

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Aracely Arámbula est la « bombasse » d’Instagram, au revoir Ninel Conde. Photo : Capture Instagram

« Le Chulé« Elle est heureuse en profitant d’un moment de détente dans l’eau dans laquelle elle a plongé ses jambes, le cliché cumule 69 likes.

Bon début d’année 2019 # en vous remerciant que les bénédictions et les vœux que vous m’envoyez soient rendus avec Amour et avec plus de force, lisez un message qui accompagnait la description de l’image d’une page fan, qui a reçu de nombreux cœurs.

Avec un chapeau et des lunettes, le « chihuahua« Elle a montré sa silhouette sinueuse dans un ensemble deux pièces tout en modelant assise au bord de la piscine avec une vue impressionnante sur la ville en arrière-plan, Ninel Condé a également partagé certaines de ces séances, principalement depuis la plage.

Il faut dire que Aracely Arambula vit aux États-Unis depuis longtemps avec ses deux enfants, la piscine à l’intérieur de sa maison a été l’endroit où le « Visage du héraut« a été capturé pour le plaisir de ses partisans.

La belle actrice de « Rêveurs« , » Les chemins de l’amour « etc, conserve une silhouette sculpturale après avoir repris un mode de vie discipliné, ce qui en a fait un favori sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram.

La beauté de l’interprète de « Mauvaises nouvelles« Cela a amené les utilisateurs des médias sociaux à y prêter toute leur attention.

Por su parte, la cantante de « callados », quien se ha distinguido por la belleza que posee a sus 45 años, un año menos que Aracely quien actualmente ostenta 46 años, ha mantenido una silueta estilizada y se encuentra dentro de las artistas más guapas du milieu.

Au fil du temps, le corps de Ninel Conde a subi certaines transformations qui conduiraient à des versions de son passage au bloc opératoire, même si cela n’a pas empêché l’ex-compagne de José Manuel Figueroa d’avoir plusieurs admirateurs sur ses réseaux sociaux.

Quant à Aracely Arámbula, qui a été mise en avant « Visage du héraut« En 1996, qui apparaît aujourd’hui dans l’ouvrage « Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis ? », soignait sa silhouette jusqu’à il y a quelques années.

L’actrice de Telemundo elle-même révélerait que son rôle de mère lui aurait fait choisir à un moment donné entre se consacrer du temps à elle-même et être plus présente à profiter des premières années de ses deux enfants, Miguel et Daniel Gallego Arámbula, fruits de leur relation passée. avec le « Soleil du Mexique ».

Maintenant le chihuahua, qui collaborera à des productions comme « La Patrona », « La doña« et » Le Seigneur des Cieux « , ses dernières apparitions sur le petit écran, est redevenu un symbole séduisant de beauté sur scène.