Aracely Arámbula est la reine des mers dans une eau bleue

Aracely Arámbula, la tenue bleue couvre à peine sa silhouette

Aracely Arámbula, montre une fois de plus sa silhouette sculpturale dans une jolie tenue bleue et a captivé tout le monde en se montrant depuis une piscine.

La actrice mexicaine, Aracely Arámbula a défié avec succès le passage du temps, l' »ex de Luis Miguel » figurait sur une photo récente qui circule sur le réseau social Instagram dans l’une des nombreuses pages fa dédiées au célèbre de 46 ans.

Il convient de mentionner que le « ex de Luis Miguel« , est revenu à prendre une forte pertinence au milieu du boom causé par la biosérie de Luis Miguel.

#Tbt #RecordarEsVolverAVivir #Memories, à lire dans la description qui accompagne le cliché du « Chihuahua ».

Aracely Arámbula, la tenue bleue couvre à peine sa silhouette. Photo : Capture Instagram

L’actrice de « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? », Aracely porte un coquette ensemble deux pièces bleu aqua, révélant les mesures enviées qui distinguent la célèbre parmi les plus belles du web Social.

La figure éminente qui est devenue le « Visage du héraut« En 1996, elle arbore une silhouette très galbée qui aujourd’hui, à 46 ans, la place parmi les plus belles du monde et qui la conduira à accumuler diverses réactions au milieu de cette carte postale, ainsi que des commentaires.

Waoooo waooo quelle belle princesse, Wow, a lu certaines des réactions.

Bien que le même collaborateur de Telemundo dans des projets comme « La doña« (2016-2020) et » La Patrona « (2013), auraient reconnu dans des interviews passées avoir abandonné un peu pour profiter de sa facette de mère, maintenant, aussi chanteur mexicain, ne demande rien aux jeunes femmes célèbres d’aujourd’hui.

L’actrice dont on se souvient de « Parfum de gardénias« Il sait en tirer le meilleur parti et capter toute l’attention, et c’est qu’il s’est toujours distingué comme l’une des figures du divertissement, non seulement pour son talent, mais aussi pour son charisme et ses innombrables qualités physiques, qui il se vante auprès de ses partisans.

L’actrice de mélodrames de jeunesse comme « Rêveurs » (1998-1999), où elle a joué le rôle de » Maité Monteverde « , en plus d’autres productions telles que » Las Vías del Amor » (2002-2003), » Abrazame muy fuerte » (200-2001), » Alma Rebelde « (1999) entre autres, a été la cible d’éloges et d’éloges dans chacune de ses publications.

Mère Miguel et Daniel Gallego Arámbula, fils de Luis Miguel, ont récemment célébré l’anniversaire de leur plus jeune fils, qui avait 13 ans, au milieu d’une grande fête accompagnée de gâteau et de plusieurs beignets joliment décorés.

Le petit, Miguel, est né le 18 décembre 2008 et est le deuxième enfant à porter ses fruits dans la relation entre Arámbula et « El Sol de México ».