Aracely Arámbula et Danna Paola joueraient dans la série ¿De LuisMi ? | Instagram

Aracely Arámbula et Danna Paola Ils vont unir leur talent d’acteur pour participer à une nouvelle série, récemment transcendée ; la série qui raconte la vie de Luis Miguel arrive sur Netflix. Sera-ce le projet qui rassemble les actrices mexicaines ?

La « actrice de télévision», Aracely Arámbula, aurait confirmé à un moment donné qu’elle ne participerait pas à la biosérie « Sol de México », alors ses nouveaux projets sur le petit écran avec la chanteuse font également référence à une série faisant référence à la vie de Gloria Trevi.

C’est Carla Estrada qui a annoncé les membres possibles du casting qui composeraient la prochaine production dans laquelle, apparemment, elle a envisagé « Le Chulé » et Danna Paola.

Aracely Arámbula et Danna Paola joueraient dans une série, la biographie autorisée d’El Sol arrivera bientôt sur Netflix. Photo : Capture Instagram

Bien que le dernier mot n’ait pas encore été dit, c’est le producteur qui aurait anticipé le nom de Aracely Arambula parmi les noms possibles qu’il envisage dans un nouveau projet ; la chanteur Âgé de 46 ans, il pourrait jouer l’interprète du « Dr. Psychiatre ».

Ceci après qu’il a également été annoncé que la société de production aurait besoin de plusieurs actrices pour jouer le personnage de l’histoire au cours des différentes étapes de sa vie, donc en plus du « ex de Luis Miguel« L’enfant star dont on se souvient, Danna Paola, se démarque également sur la liste.

Si c’était le cas, aujourd’hui actrice de théâtre Dans « ‘Why Do Men Love Cab ***? », elle incarnerait l’une des plus grandes célébrités de la musique, Gloria Trevi, sur qui sa vie a beaucoup à raconter.

Aracely Arámbula, qui partage aujourd’hui les crédits avec Mauricio Ochmann et Anastasis Acosta dans la mise en scène réussie basée sur le livre de Sherry Argov.

Ce serait le protagoniste mémorable des romans de Televisa tels que « Rêveurs« ou » Les chemins de l’amour « , Arámbula, qui est dans le viseur de Carla Estrada Guitrón pour un nouveau projet sur le petit écran, précisément une biosérie qui parlerait de l’interprète controversée Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz.

Il y a deux ans, la rumeur commençait à germer à propos de l’idée de mener la vie de « Le Trévi« à l’écran à travers une série biographique.

Jusqu’à présent, il ne semble y avoir rien de concret puisque, selon la société de production Televisa, elle penserait également à inviter des personnes du public ayant un talent d’acteur à participer, la sélection se ferait par le biais de castings, comme ils se réfèrent; sans négliger la possibilité d’avoir des acteurs connus.

Apparemment, Estrada, aurait besoin de quatre actrices pour incarner Gloria Trevi dans chacune de ses scènes, depuis son enfance, peut-être une de quatre ans, une autre de six, huit, 14, on ignore jusqu’à quel âge l’intrigue atteindrait, sans Cependant, des scripts ont été écrits jusqu’à 20 ou 30 chapitres.

Estrada a confirmé qu’il n’avait pas recherché les artistes pour proposer son nouveau produit biographique puisque la production ne fait que commencer : « J’adorerais les avoir pour la série », a commenté le producteur de télévision mexicain au magazine.

Carla elle-même assure que la série donnera sûrement beaucoup à dire car la vie de l’interprète de « Tout le monde me regarde » est devenue controversée depuis son ascension vers la célébrité jusqu’à la découverte du scandale du Clan Trevi-Andrade.