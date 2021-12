Aracely Arámbula et la robe élégante avec laquelle elle a attiré les regards

Aracely Arámbula, la dentelle a attrapé les regards, « robe ouverte » | AP / . / .

Aracely Arámbula s’est de nouveau montrée plus qu’époustouflante sur les réseaux sociaux, cette fois en choisissant une robe « ouverte » pour montrer ses charmes au maximum. La star à succès comme La Patrona a choisi pour l’occasion une robe à motifs rouges et noirs qui la rendait très élégante ; Cependant, c’est son énorme décolleté qui a attiré l’attention, car la robe qui semblait ouverte sur le devant révélait sa dentelle noire et son décolleté spectaculaire.

Aracely Arambula Il accompagnait sa robe courte mais pleine d’élégance de quelques petites boucles d’oreilles, d’un chignon plus qu’abondant et d’un maquillage de soirée qui la rendait vraiment belle. La photographie a tellement plu que les followers de cette belle femme ont pris la photo de La Chule pour la partager sur un compte Instagram de followers de l’actrice adorée.

Actuellement, Aracely Arámbula Jacques était au milieu du scandale après que son ex-partenaire Arturo Carmona a parlé dans une interview et a avoué qu’il était comme un père pour les enfants que La Chule avait Luis Miguel.

Arámbula a partagé plus tard qu’en vrai gentleman, Carmona se serait déjà excusée auprès d’elle pour avoir » trop parlé « . Aracely a également été interrogée sur « son apparition » dans Luis Miguel : La Serie, dans lequel elle a refusé à plusieurs reprises d’apparaître ou d’être représentée avec ses enfants.

La célèbre actrice l’a pris avec beaucoup d’humour et a assuré qu’elle aimait sa participation, partageant une fois de plus que son histoire d’amour avec El Sol de México était comme un conte de fées.

Photo : Instagram.

Un autre scandale qui a entouré la star en 2021 est celui dans lequel elle a joué avec certains journalistes aux États-Unis, ceci après avoir été retrouvée avec un de ses enfants après une promenade dans les lieux.

Aracely Arambula et son petit était déjà à l’intérieur d’un véhicule quand, alors que le chauffeur préparait tout, elle a été harcelée par des journalistes qui ont demandé une interview de l’actrice. La situation s’est aggravée après qu’un des reporters a ouvert le véhicule, le fils de La Chule s’est immédiatement jeté dans ses bras et elle l’a protégé pendant le tournage et a demandé au chauffeur de fermer la porte.

Les médias ont affirmé que c’était le garçon qui avait ouvert la porte ; Cependant, certains enregistrements ont révélé la vérité, a ouvert l’un des journalistes.