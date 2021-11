Aracely Arámbula et son changement radical de look après le scandale

Aracely Arámbula a montré un changement radical après le scandale | Instagram

La actrice Aracely Arámbula est dans l’œil du cyclone depuis son ex-partenaire Arturo Carmona a fait quelques commentaires sur leur relation, a décidé de subir une cure de jouvence radicale.

Certainement une belle femme et une actrice talentueuse comme Aracely Arambula, tout changement que vous apportez à votre look sera toujours magnifique.

En tant que personnage public, la protagoniste de la televovela « Amigas y Rivales » devient constamment une tendance, d’autant plus qu’elle est également l’ex-partenaire de Luis Miguel avec qui elle a eu deux enfants.

En raison de certaines déclarations faites par l’acteur Arturo Carmona dans une interview sur la fin de sa relation avec La Chule, c’est immédiatement devenu un sujet tendance, mais il semble que ses commentaires n’aient pas affecté l’actrice coquette.

Au contraire Aracely Arambula Elle a opté pour une cure de jouvence qui leur ferait oublier les paroles de son ex-petit ami et se concentrerait sur sa beauté renouvelée.

À travers ses réseaux sociaux, sur Instagram pour être plus précis, il a partagé une photo sur laquelle il apparaissait portant un nouveau look dans ses cheveux.

Il y a un jour, l’actrice a partagé une photo sur son compte Instagram officiel, où elle porte une tenue deux pièces, un pull et un pantalon en coton, ceci pour que ses cheveux ressortent immédiatement.

Vous vous souviendrez sûrement qu’Arámbula s’est constamment teint les cheveux, nous l’avons vue blonde, rousse et aux cheveux bruns, à cette occasion elle a décidé de faire quelques mèches et mèches dans la partie avant, en bas on remarque une belle blonde.

Ses beaux yeux verts ressortent immédiatement avec ce nouveau look, qui a fasciné ses followers qui n’ont cessé de la flatter comme ses amis et collègues de travail.

Qu’a dit Arturo Carmona dans une interview

L’acteur a mentionné qu’ils avaient eu une relation secrète il y a longtemps, apparemment Aracely avait peu de choses qui avaient mis fin à sa relation avec Luis Miguel, et pour cette raison, il a dû supporter sa petite amie de le cacher sûrement à cause des critiques.

Quelque chose que Carmona a mentionné qui n’a sûrement pas semblé agréable à l’actrice, c’est qu’elle a affirmé que lorsque Luis Miguel est allé voir ses enfants, elle est restée avec eux, a-t-il laissé entendre quelque chose?

Malgré le fait que lui, ses enfants et lui passaient du bon temps ensemble, peut-être ne pouvait-il pas supporter l’idée de devoir être à l’ombre du « Soleil ».