Aracely Arámbula a partagé une vidéo de son compte Instagram dans laquelle elle célèbre les traditions mexicaines caractérisées par Catrina en interprétant une chanson de Thalía et Natti Natasha : « Et si je ne me souviens pas, ça ne s’est pas produit », a-t-on entendu dans le voix du « chihuahua« .

La « actrice de télévision« Aracely Arámbula, est apparue dans une vidéo récente partagée à partir de ses histoires Instagram où elle ressemble à une » catrina « , pendant que » La Chule « a interprété le thème » Je ne me souviens pas. »

Avec un maquillage dans lequel elle représente une catrina traditionnelle, personnage devenu très traditionnel au Mexique issu de la célébration du 2 novembre, Aracely Arambula il a chanté les paroles de la collaboration entre le mexicain, Thalía et Natti.

Aracely Arámbula en catrina, effacerait le Soleil : « Je ne me souviens pas. » photo instagram

La « ex de Luis Miguel« figure profitant d’une soirée amusante à travers l’enregistrement dans lequel il montre son visage blanc simulant un » cal @v3ra « tout en interprétant la chanson populaire sortie en 2018, qui fait désormais partie des playlists dans les clubs et les réunions.

Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas et si je ne me souviens pas cela ne s’est pas produit, la voix du chanteur de « Bad news » se fait entendre dans le clip qui ne dure que quelques secondes.

Aussi, la célèbre star de productions comme « La Patrona », « La doña« et » El Señor de los Cielos « sur Telemundo, ont ajouté les tags du photographe @urielsantana, qui s’est chargé de le capturer dans les différentes sessions que la figure de la télévision populaire partage sur son Instagram.

L’actrice de Televisa dans des romans comme « Rêveurs« , » Las Vías del Amor « , » Embrasse-moi très fort « , parmi beaucoup d’autres, elle portait un cheveu et des fleurs sur la tête, Aracely Arámbula Jaques a ajouté un filtre noir et blanc à l’enregistrement dans lequel elle faisait des gestes très coquette tout en chantant la chanson.

L’« actrice de théâtre » d’aujourd’hui qui apparaît dans des œuvres telles que «Parfum de gardénias » y ahora « ¿Por qué los hombres aman a las cab***? », compartió un momento en referencia a la fecha que se aproxima misma que representa toda una tradición y celebración mexicana en la que se recuerda a todos los seres que ya ne sont pas.

La mère de Miguel et Daniel Gallego Arámbula, qu’elle a procréé lors de sa relation passée avec Luis Miguel, a repris l’une des vidéos d’une de ses pages de fans partagée il y a un jour et dans laquelle elle a accumulé divers commentaires et 140 likes.

Beau, Maître, je le garderai, Diooos, moi aussi.

Ce n’est pas la première fois que le présentateur de « Chef cuisinier latino« et d’autres programmes, se caractérise selon certaines dates, dont Halloween, donc ses fans sur Instagram attendent déjà comment il va les surprendre cette fois.

