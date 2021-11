Aracely Arámbula, de Catrina envahit la nuit d’Halloween | Instagram

Aracely Arámbula est devenue une inspiration de son compte Instagram où elle porte différents visages de Catrina en combinant deux célébrations.

La « actrice de télévision« , Aracely Arámbula, a partagé une vidéo récente au milieu de la célébration d’Halloween où elle a fait le décompte des visages de catrina dont elle a été caractérisée dans le passé.

« Le Chulé« Il a partagé une collection d’images de son compte Instagram officiel, où il compte à ce jour 5,8 millions de followers et qui a accumulé un total de 23 612 vues au total.

#happyhalloween mon #Arafamilia hermosa #Heliznoche #losAmo, a écrit Aracely Arámbula Jaques.

L’actrice d’aujourd’hui de « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? » œuvre inspirée du livre de Sherry Argov, dans lequel Aracely incarne le personnage de « Douce« , figure aux différents visages de cal @ v3r! tas qui sont présentés avec une transition amusante selon le thème.

Avec cela, le « ex de Luis Miguel« Il montre qu’il a un côté très drôle et qu’il ne manque pas cette date pour rendre hommage principalement à la fête mexicaine, ainsi qu’au traditionnel » Halloween « .

L’actrice connue de mélodrames comme « Rêveurs« ou » Las vias del amor « , dans lequel il a joué avec d’autres titres sur Televisa et qui vit actuellement dans la ville de Los Angeles, est devenu la cible de divers commentaires.

Le collègue de Carlos Ponce (acteur de Luis Miguel : La Serie) et David Zepeda, dans le drame de « La Doña « dans sa deuxième saison, ainsi que « La Patrona », deux des derniers projets de la célèbre « actrice et chanteuse mexicaine » de 46 ans, ont reçu divers compliments et distinctions de sa grande communauté virtuelle.

« Amooooo, Superbe, Ara Precious Je souhaite que vous et vos trésors vous amusiez beaucoup, Ma belle, Quel était votre costume aujourd’hui ? Joyeux Halloween ma belle, Ma belle reine, Joyeux Halloween Ara, je t’aime ma belle Reine joyeux Halloween » , lit-on dans Les réactions.

L’interprète de « Mauvaises nouvelles« , et présentateur de »MasterChef Latino« , a partagé dimanche dernier, quelques clichés dans lesquels elle est montrée en poupée toute coquette, avec une perruque violette et un maquillage très dramatique avec des cils très frappants, ont apporté un côté coquette à son costume.

Dans d’autres d’entre eux, vous pouvez voir la mère de Miguel et Daniel Gallego Arámbula comme une belle catrina avec son beau visage couvert de maquillage artistique, ainsi que d’autres cartes postales hallucinantes à la date du 2 novembre, dans lesquelles un hommage au êtres qui ont quitté ce monde.