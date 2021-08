Aracely Arámbula fait-elle ses débuts en galante ? Ensemble depuis la piscine

in

Après Aracely Arámbula elle-même a révélé que son cœur libère un nouvel amour, le “ex de Luis Miguel“Aujourd’hui, il surprend tout le monde en réapparaissant d’une piscine avec un homme mystérieux. Qui est-ce ?

D’une piscine, Aracely Arámbula, réapparaît dans une photographie récente dans laquelle elle est capturée avec un homme portant un chapeau noir et des lunettes.

Pour sa part, “Le Chulé“Il porte une tenue de plage complète aux lignes noires et roses avec une croix sur le devant et tout comme son partenaire, Aracely ArambulaIl portait également un chapeau pour se couvrir un peu le visage du soleil.

Sur une photo d’Aracely Arámbula Jaques, qui s’apprête à créer le coucher de soleil théâtre “Pourquoi les hommes adorent les taxis ?” Il a partagé le cliché avec tous les abonnés qui composent son grand “ArAfamilia”.

#Vendredi Vierneeeesssssss et mon #ArAfamilia et mon bel Uriel le savent …… # heureux #findeweek qu’ils aient tout le #energiapositia et toute la SANTÉ beaucoup de #bisous mon #ArAfamilia hermosa #Bénédictions #LosAmo @urielsantanafoto, a écrit le original de Chihuahua.

C’est précisément avec l’un de ses photographes vedettes avec qui elle “actrice de télévision“Il s’est exhibé devant la caméra pendant que tous les deux profitaient de la piscine au milieu d’une des séances en direction de l’interprète d’Altagracia Sandoval Ramos dans”La doña“et” El Señor de los Cielos “, productions Telemundo avec ” La Patrona “.

Le collaborateur exceptionnel de divers programmes Aracely Arámbula Jaques qui est apparu dans “MasterChef Latino« Parmi les plus récentes, elle ferait sensation au sein de la communauté de ses un peu plus de 5 millions de followers.

Le duo brille depuis la piscine d’où l’on apprécie que le photographe professionnel tienne une des jambes de l’animateur également d’émissions telles que ¡Vive la Famille !… Tous bébé, et “Cas de femmes de la vie réelle”.

La actrice de théâtre, Arámbula Jaques, qui a également joué dans des œuvres telles que “Parfum de gardenias”, a suscité diverses réactions et commentaires, dont plusieurs de collaborateurs et d’amis proches du monde du divertissement.

Salutations ami, a écrit le célèbre chef @benito_molina

Passez un bon moment, des bisous incroyables à vous deux, a exprimé “l’ancien OV7” @erikazaba.

Je t’aime, dédié @urielsantanafoto lui-même.

Ces réactions et d’autres accompagnées par certaines du public de l’artiste, qui n’ont cessé de la flatter, ajoutant un total de 166 492 likes.

Il faut dire que ce n’est pas nouveau dans les réseaux sociaux de l’artiste et mère de famille de Miguel et Daniel Gallego Arámbula, qui, après le lancement de trois albums, a publié en 2020 son matériel le plus récent, “Bad news” auquel, ils ont fait référence c’était une allusion au soleil du Mexique.

