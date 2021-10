Aracely Arámbula fait ressortir son charme et éclipse Cynthia Rodríguez | .

Encore une fois la belle animatrice de télévision Cynthia Rodriguez elle a capté le regard avec son élégance et sa beauté dans Venga la Alegría ; Pourtant, il n’a pas compté sur le décolleté de la belle Aracely Arámbula pour la détrôner sur les réseaux sociaux.

L’ex de Luis Miguel est sur les réseaux sociaux grâce à ses followers qui ont sorti son charme, alors que les internautes prenaient une photo de Le Chulé avec une robe qui est vraiment belle et comme une reine.

Sur la photo trouvée sur un compte Instagram de followers de Aracely Arámbula Jacques Vous pouvez voir le protagoniste le plus élégant de La Doña dans une longue robe noire brillante.

Cependant, malgré le sérieux que la robe de l’actrice mexicaine pourrait projeter, elle projette sa beauté au maximum, puisque la silhouette de la belle femme aux yeux verts s’intègre parfaitement dans la robe glamour et sans aucun doute toutes les moitiés d’Aracely Arámbula vont à son décolleté prononcé en forme de « V » qui met en valeur ses charmes.

ADMIRER LA BEAUTÉ D’ARACELY ICI

Aracely Arámbula fait ressortir son charme et éclipse Cynthia Rodríguez. Photo : Instagram.

La mère des plus jeunes enfants de Luis Miguel a complété sa tenue avec un maquillage de soirée et une coiffure à la hollywoodienne, tout en se faisant passer pour une professionnelle et en toute sérieux dans un endroit ancien et magnifique. Les photos ont été partagées en noir et blanc pour ajouter une touche de mysticisme.

Avec un style beaucoup plus jeune, la belle Cynthia Rodríguez est apparue avec une tenue qui ferait sûrement retomber amoureux de Carlos Rivera; Cependant, son décolleté n’a pas réussi à détrôner la beauté et l’élégance de Aracely Arambula.

La belle ancienne universitaire a posé pour quelques photos qu’elle a partagées sur son compte Instagram officiel comme une professionnelle avec une très belle robe et aussi en noir. La partie inférieure du vêtement est longue et lisse, tandis que la partie supérieure attire toute l’attention avec ses textures, ses paillettes et ses perles ; mais surtout, en raison de l’encolure carrée proéminente qui révélait que Cynthia Rodríguez ne portait pas d’intérieur.

La belle animatrice de télévision a accompagné sa robe élégante au maquillage tout à fait naturel et ses cheveux parfaitement raides et longs. Cynthia a partagé la photo il y a plus de 19 heures et a reçu plus de 100 000 réactions sur le célèbre réseau social.

La petite amie de Carlos Rivera a clairement fait part de sa fascination pour la robe élégante, ceci dans la description des photographies, où elle était également heureuse de l’arrivée de vendredi, le week-end.

Vendredi. Belle robe de mes gâtés, a écrit l’hôte de Venga la Alegría à côté des images.

Les followers de Cynthia n’ont pas manqué l’occasion de la remplir de compliments et d’emojis coeur et feu dans la zone de commentaires. Des célébrités telles que Curvy Zelma, Karla Díaz et La Chicuela n’ont pas tardé à commenter.

Les belles Cynthia Rodríguez et Aracely Arámbula sont l’un des plus beaux visages de la télévision mexicaine.La Chule a une longue carrière artistique, qu’elle a forgée au fil des ans; De son côté, l’ancienne universitaire est en route et va dans une très bonne direction.