Aracely Arámbula, gaspille des charmes au bord de la piscine

A 46 ans, “Le Chulé“Elle est l’une des célébrités les plus populaires sur les plateformes où au-delà de son talent, Aracely Arámbula, montre de plus en plus d’échantillons de sa grande beauté et une photo récente dans la piscine, laisserait ses followers sur le bord mais avec une crise cardiaque.

Avec une silhouette impressionnante et sculpturale, la disciplinée Aracely Arámbula, a partagé un récent instantané vendredi dernier où elle a montré les fruits de sa vie assidue de fitness.

La “ex de Luis Miguel“Elle était très heureuse quelques instants après avoir commencé la pièce” Pourquoi les hommes aiment-ils le taxi *** ?actrice de télévision” participera bientôt.

#Vendredi est déjà Vierneeeeeesss et mon #ArAfamilia le sait en vous souhaitant beaucoup de #santé et de bien-être et toutes les meilleures #Surpresses et nous continuons à préparer le #théâtre et à reprendre la tournée #PorqueloshombresAmanalasCab***.

A écrit le collaborateur de divers programmes tels que “MasterChef Latino“Dans la publication qui a été partagée vendredi dernier et dans laquelle on l’apprécie, elle porte une tenue de plage coquette en noir et rose qui dévoile son ventre marqué et une partie de ses charmes.

L’actrice, originaire de Chihuahua, qui au cours de sa longue carrière est apparue dans diverses mises en scène telles que “Parfum de gardénias“Elle est ravie d’être de retour sur scène en direct.

Il me remplit d’émotions lorsqu’il revient sur scène après tant d’attente et cette fois qui n’a été facile pour personne, continuons à prendre soin de nous et rappelons-nous qu’ils sont toujours dans mon cœur.

L’aussi influenceur qui a acquis une grande popularité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il compte un peu plus de 5 millions de followers a remercié tous ses fans et son photographe star, Uriel Santana, à qui il a donné tout le mérite de ce shooting.

My #arafamilia bella #blessings #love #friday #loveyourself #goodvibes #losamo ♥ ️ #friends Photo par mon #Love @urielsantanafoto (toujours accompagné de votre bel amour @jaquile_ avec mon bracelet spécial #goodluck #loveyou bella Janeth )

Immédiatement certains de ses admirateurs ont immédiatement réagi à la belle carte postale dans laquelle il regardait avec une piscine en arrière-plan et portant des lunettes et un chapeau pour éviter les forts rayons du soleil.

Poupée, a écrit Maribel Guardia.

Grand ami, bon vendredi et tout le succès de cette tournée #porqueloshombresamanalascab ***, lisez un message de Diego Soldano.

Sans fils, comme je t’aime !!!! Uriel Santana lui-même a écrit dans l’instantané.

C’est parmi les diverses réactions dans lesquelles l’interprète de “Mauvaises nouvelles” et célèbre pour des productions parmi lesquelles se démarquent “La doña“et” La Patrona “a reçu une pluie de compliments et de compliments, accumulant un total de 193 075 likes.