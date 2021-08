Aracely Arámbula … heureuse, avec une nouvelle romance et plusieurs projets

“Mon cœur va très bien. (Mon petit ami) vient de quitter Acapulco, Dieu merci, il n’est pas célèbre”, a-t-il révélé. Arambula. De plus, l’actrice est également pleinement professionnelle car elle rejouera à l’Union américaine la pièce Why Men Love Canas.

“Ma tournée s’est arrêtée, j’étais avec un pied pour aller aux États-Unis en mars 2020 et maintenant j’y retournerai le 25 septembre que nous allons à Atlanta, à El Paso, au Texas, à Los Angeles et à Las Vegas je sera le 30 septembre, donc tout le monde est invité, je suis très reconnaissant à Dieu de pouvoir avoir la santé.

“Le travail a un très beau message pour tous les couples et pour les femmes qui ne se mettent pas sur le tapis”, a-t-il commenté. Aracely. Concernant la santé, il a expliqué pourquoi il préfère ne pas se faire vacciner ou ses enfants Miguel Oui Daniel: “En ce moment je prends soin de mon système immunitaire, je veux attendre car j’ai besoin de vérifier tout ce que je porte.”

Dans sa nouvelle AraApp, l’actrice partagera du contenu exclusif pour ses abonnés. (Hildeliza Lozano)

Il a mentionné qu’avec son frère Léonard qu’il est médecin et que sa famille, qui surveille toujours les problèmes médicaux, préfère “nous attendre un peu”, même s’il a souligné que “je respecte toutes les personnes qui veulent se faire vacciner, mais pas pour le moment, je prends prendre soin de ma santé.”

Arambula Elle a partagé qu’elle et ses enfants “se portent bien, renforcent le système immunitaire et des informations me sont parvenues qu’il n’est pas si sain de vacciner les enfants car ils ont assez bien leurs défenses et quand on prend soin de soi avec des vitamines et qu’on mange bien , je pense que ‘nous marchons’ de la meilleure façon”.

S’il enverra ses enfants en cours présentiels lorsqu’ils se réactiveront, Aracely Il a déclaré qu’il est « important que les enfants aillent à l’école, mais il est également important de s’occuper des grands-parents et des parents ; cela a été une période difficile d’être en ligne, mais s’ils sont réactivés ou non (arrivée dans les salles de classe) nous devons soyez sûr qu’ils iront bien.”