Aracely Arámbula, « La Chule » est la plus divine dans une vidéo

Aracely Arámbula dans un look traditionnel, rend hommage en vidéo | Instagram

Aracely Arámbula, est l’une des « idoles les plus convoitées » et portait une tenue régionale car elle faisait partie de celles qui sont venues le 12 décembre pour féliciter la Vierge Marie, « Le Chulé« , a laissé plus d’un de ses disciples bouche bée.

La actrice, Aracely Arámbula, quiconque le « Visage du héraut du Mexique« En 1996, elle est devenue l’une des célébrités les plus appréciées non seulement pour son talent, mais aussi pour la beauté qui la distingue encore à 46 ans.

Doté d’une forte personnalité, d’un charisme et d’un ensemble de traits physiques incontestables, Aracely Arambula, réapparaît dans une vidéo qui a été partagée depuis son compte Instagram, les images récapitulent les meilleurs moments du beau « Chihuahua ».

Aracely Arámbula aux allures régionales lui rend hommage en vidéo. Photo : Capture Instagram

Le aussi chanteur mexicain, est montré dans sa facette la plus colorée avec des coiffes fleuries et des tenues régionales dont le protagoniste de « La doña« et » La Patrona « , deux de ses succès sur Telemundo, il a réitéré sa foi à ces occasions pour interpréter les mañanitas à La Virgen.

Fier de t’avoir comme idole, peut-on lire dans la vidéo qui était consacrée au célèbre de 46 ans.

Aracely Arámbula Jaques, qui a montré sa dévotion à la petite vierge et aurait partagé certaines de ses dernières publications dans lesquelles elle montre un portrait de la Vierge Marie.

Dans d’autres photos le « ex de Luis Miguel« Certains des moments où il a collaboré à des programmes spéciaux honorant le grand symbole divin du peuple mexicain sont appréciés.

C’était la nuit du 11 novembre lorsque des milliers de Mexicains et de célébrités se sont rassemblés dans la basilique de Guadalupe à Mexico pour apporter les mañanitas traditionnelles dédiées à la mère de tous les Mexicains à 12h00.

Le souvenir « actrice de télévision« , qui est apparu dans diverses productions telles que » Soñadoras » (1998-1999), » Las vias del Amor » (2002-2003) » Acapulco, corps et âme » (1995), pour n’en nommer que quelques-uns, est l’un de ceux qui La plupart viennent à cette date spéciale.

Comme la fidèle croyante l’a montré dans plusieurs de ses publications, Aracely Arámbula Jaques, qui s’est également aventurée en tant que présentatrice dans « MasterChef Latino » et d’autres productions telles que Viva la familia!… All baby, etc., cherche à projeter un image mexicaine très traditionnelle avec des tenues très voyantes et avec beaucoup de couleurs.

Celle née le 6 mars 1975 s’apprête aujourd’hui à conclure sa tournée dans la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? » qui se clôturera en fanfare dans sa ville natale.