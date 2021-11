Aracely Arámbula « La Chule », est splendide dans une robe noire

Aracely Arámbula en poupée au pastel, porte une robe noire | Instagram

Aracely Arámbula réapparaît dans un La photographie dans laquelle elle porte une robe noire séduisante avec une jupe large qui exposait certaines de ses qualités faisant sensation chez les adeptes d’une page fan : « Dans quoi« , lit-on dans la publication.

La « actrice de télévision« , Aracely Arámbula, qui a forgé sa carrière dans les rangs de Televisa avec des romans tels que » Soñadoras « , un projet dans lequel elle s’est imposée en tant qu’actrice vedette de la jeunesse, et a ensuite joué dans » Las vias del amor » avec Jorge Salinas, parmi de nombreuses autres réalisations.

« Le Chulé« Laisserait les internautes à bout de souffle d’une page de fans qui revit l’un des différents moments du protagoniste également de »La doña« , l’un des grands succès d’Aracely Arámbula dans la société de production, » Telemundo « .

Aracely Arámbula en poupée pastel, porte une robe noire. Photo : Capture Instagram

Dans un ensemble noir de dentelle et de détails perlés, le « ex de Luis Miguel« Elle est devenue la cible d’éloges et d’éloges, il faut dire que la belle comédienne de 46 ans est l’une des plus plébiscitées sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où elle compte déjà 5,8 millions d’abonnés.

Il ne faudra pas longtemps pour que les commentaires et les éloges envers Aracely Arámbula Jaques mettent du temps à arriver des utilisateurs de la plateforme Instagram, accumulant un total de 754 likes.

Belle pour toujours, Superbe, Wow, wow, Jolie dame, Belle et très sexy dame, lisez dans les commentaires dédiés au « Chihuahua ».

L’interprète de « Image de balise Altagracia Sandoval« En deux saisons de la série-roman réalisée de 2016 à 2020, » La Doña « , d’après le roman » Doña Bárbara « , a survolé le net dans un décor coquette qui montre sa silhouette sculpturale.

L’actrice désormais populaire de la mise en scène « Pourquoi les hommes aiment-ils les têtes ? » Il a combiné sa tenue avec une paire de baskets noires que l’on peut voir sur la photographie où Arámbula Jaques apparaît en plein corps.

L’interprète de « Mauvaises nouvelles« , un single sorti par la mère de deux enfants en 2020, dont les paroles ont provoqué une grande polémique en raison de sa relation passée avec le » Sol de México « , continue d’être l’une des figures préférées de l’émission.

Les « Visage du héraut« En 1996, il fait une tournée réussie aux États-Unis dans la pièce inspirée du livre de Sherry Argov, et dans laquelle il partage le générique avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, avec qui il a voyagé dans des endroits comme Atlanta, Las Vegas , Houston , Texas, San Diego et plusieurs autres endroits.