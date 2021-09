in

Aracely Arámbula, La Chule jette tout face à la mer | Instagram

Plus qu’actuelle et populaire, Aracely Arámbula, a offert à ses fidèles adeptes l’une des vues les plus impressionnantes avec une photo encadrée de sa silhouette imposante dans laquelle une coquette tenue avec lequel il a laissé ses fans plus qu’impressionnés sur Instagram.

La artiste mexicain qui s’est aventurée dans la télévision, le théâtre, la musique, Aracely Arámbula, a gâché la beauté avec ses mesures enviées qui étaient visibles par le look de plage qui accompagnait un magnifique coucher de soleil en arrière-plan.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

A 46 ans, “Le Chulé“continue de se distinguer comme l’une des plus belles femmes du monde. spectacle et pour l’échantillon Aracely Arambula, a publié la récente carte postale avec son peu plus de 5 millions de followers.

#Repost @queenaraarambula avec @get_repost ・ ・ ・ #aracelyarambula #arabella #arafamilia #happy #cutegirl # samedi #samedi #bikini #plage #actriz # actrice # mexicana # mexique # ArAfiv #ArAcelyArAmbula # Healthylifev # greenlife #MalasNoticias.

Vous pourriez être intéressé par Aracely Arámbula, charmes au bord de la piscine

C’était le message avec lequel le célèbre “ex de Luis Miguel“Il a salué sa grande” ArAFamilia “, comme Aracely Arámbula Jaques appelle ses fans, dans un cliché de 2020.

En fin de compte, l’actrice de théâtre dans des œuvres comme “Parfum de gardénias“, qui s’apprête à faire sa première dans la célèbre mise en scène” Pourquoi les hommes aiment-ils les taxis *** ? “, a ajouté 177 048 likes dans la publication.

Forrasoooo, Tout simplement magnifique, Samedi saint, ma belle, Un beau monument, Les mots ne suffisent pas pour décrire ta beauté, De beaux pieds, faisaient partie de la pluie de compliments et d’éloges pour la célébrité et mère de deux enfants.

Cela peut vous intéresser. Aracely Arámbula débute-t-elle un galant? Ensemble depuis la piscine

L’interprète de “Mauvaises nouvelles“, qui s’est démarquée sur le petit écran pour avoir joué ” Altagracia Sandoval ” dans ” La Doña ” et ” Señor de los Cielos “, la série Telemundo ainsi que ” La Patrona “, apparaît appuyée sur un mur tout en levant les bras vers le ciel avec un coucher de soleil en arrière-plan.

Le présentateur également de «MasterChef Latino“Profitez de belles vues depuis le balcon où vous avez une piscine avec cette belle vue.

Aracely Arámbula Jaques, qui vit actuellement à Miami, et qui a procréé Miguel et Daniel Gallego Arámbula, deux des enfants du soi-disant “Sol de México”, est présentée comme une femme qui vit l’une de ses meilleures étapes, heureuse et pleine .

Arámbula Jaques, originaire de Chihuahua, a une longue histoire qui la fera se démarquer dans le monde de la télévision avec des romans tels que “Acapulco, Body and Soul”, “Las Vías del Amor”, “Hug me very strong”, pour ne citer quelques.

Cela peut vous intéresser Irina Baeva revendique la silhouette et l’amour pour Gabriel Soto dans la mer

En outre, il a également collaboré à des programmes tels que Viva la familia!… Todo bebe et “Mujer cases de la vida real” et de nombreuses autres productions.