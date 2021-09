Aracely Arámbula, La Doña, captive tout le monde depuis la piscine | Instagram

Le célèbre “actrice de télévision“Il a fait sensation en partageant l’une des scènes d’une de ses dernières productions télévisées, Aracely Arámbula, a provoqué même l’envie à son égard”soleil“d’un jacuzzi.

L’interprète de “La doña“, est capturée dans l’une des scènes d’un jacuzzi où elle était sur le point de déborder de plusieurs de ses différentes qualités, Aracely Arámbula a fait sensation.

“Le Chulé“ajouta son interprétation de”Image de balise Altagracia Sandoval“à sa carrière déjà exceptionnelle et étaient plusieurs des scènes que la célèbre femme de 46 ans a revécues sur son compte Instagram.

#Repost @team_arambula avec @get_repost ・ ・ ・ La dame revient plus forte que jamais tu ne peux pas la rater # Ladoña2 9h/8c seulement pour @telemundo merci pour tant Ara @aracelyarambula on t’aime

L’original de Chihuahua, qui est actuellement sur le point de rejoindre la pièce “Pourquoi les hommes aiment les taxis ?” a partagé un cliché dans lequel il apparaît depuis un jacuzzi qui a rendu ses followers fous. C’étaient les réactions !

Une très belle dame. Ce devrait être patrimoine de l’humanité, Quelle beauté, Regard qui tombe amoureux, regard qui enchante, Tu es mon amour platonique, Bonjour, Tu es sensationnel, Le charme de la femme, Quelle envie du bon Luismi,

Ce sont quelques-uns des messages que les utilisateurs ont laissés dans la publication du également collaborateur dans “Parfum de gardénias“, accumulant un total de 222 626 likes

Avec un regard naturel dans ses yeux, Aracely Arámbula Jaques, a volé le souffle de ses près de 6 millions de followers.

La “ex de Luis Miguel“, qui s’est distingué non seulement par son physique mais aussi par son incursion dans diverses facettes du médium artistique a suscité diverses envies à son égard”Soleil du Mexique“de celui qui était en couple de 2001 à 2009, une relation qui a donné lieu à deux enfants en commun : Miguel et Daniel Gallego Arámbula.

Elle contribue également à des programmes comme ¡Viva la familia! … Todo bebe, “MasterChef Latino“etc., et l’interprète de “La Inconditionnelle” se sont séparés au milieu de diverses polémiques et poursuites ultérieures qui tournaient autour de la question de l’entretien de leurs deux enfants.

Maintenant, l’actrice connue de feuilletons comme “Rêveurs“,” Acapulco, body and soul “, ” Hug me very strong “, entre autres productions de Televisa et ” La Patrona ” sur Telemundo, pour n’en nommer que quelques-uns, a révélé, en avant-première un nouvel amour et de nombreux projets à la porte.

Après tout, Arámbula Jaques reste positionnée comme l’une des plus belles femmes du monde du show business !