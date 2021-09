Aracely Arámbula, La Doña, séduit par ses intérieurs de body

Aracely Arámbula, La Doña, captive avec des intérieurs en corps | Instagram

“Image de balise Altagracia Sandoval“, un personnage joué par Aracely Arámbula dans la production Telemundo,” La Doña ” a laissé les téléspectateurs hypnotisés, sur Instagram l’une des scènes qu’elle a partagée a fait sensation en l’exposant intérieurs noirs.

Aracely Arámbula a partagé une image sur son compte Instagram avec laquelle elle s’est souvenue d’une des scènes en jouant ce personnage populaire, ce qui a conduit à sa silhouette attrayante, c’est comme ça “Le Chulé« Il a invité le grand club « ArAFamilia » à revivre certains épisodes.

#Repost @ladonatlmd avec @get_repost ・ ・ ・ Balayez et regardez quelques scènes du dernier chapitre qui nous ont choqués. Laquelle vous a le plus impressionné ? Cliquez sur la BIO et revivez les chapitres complets de la deuxième saison de # LaDoña.