Aracely Arámbula montre un dos avec une ouverture prononcée

Aracely Arámbula était sur le point de dépasser les limites avec un vêtement très délicat qui révélait une grande partie d’elle dos, et un peu plus bas, le “ex de Luis Miguel“Elle avait l’air fabuleuse, captivante et a volé des milliers de soupirs sur Instagram.

La “ex del Sol», partage une preuve de plus que la beauté n’a pas d’âge, aujourd’hui à 46 ans, Aracely Arámbula continue d’envoûter des milliers de personnes sur les réseaux sociaux avec sa silhouette sculpturale comme elle le fait depuis son apparition sur le petit écran, pas pour rien. “Le Chulé“.

Dans l’un de ses clichés les plus acclamés, Aracely Arambula, apparaît avec une délicate robe Avec de fines bretelles qui traversent son dos qui montre l’ensemble “Arafamilia”, en tant que protagoniste de “La Doña” et “La Patrona”, elle nomme son fan club.

“Joyeux jeudi #Miarafamiliabella #Repost @urielsantanafoto avec @get_repost … Ce sourire me donne @ rm @ … @aracelyarambula #usantanaphoto /// Beautiful Heart Urielito tu me surprends toujours en capturant les meilleurs moments je t’adore et je veux vous embrasse bientôt, surprend très belle #Miarafamiliabella avec mon bien-aimé Urí … bisous jeudi “, a-t-il écrit dans son post sur Instagram.

Dans l’instantané, le “actrice de télévision« Aracely Arámbula Jaques, adresse divers remerciements, notamment à l’auteur de ladite carte postale, le photographe, Uriel Santana, à qui elle a dédié un message affectueux pour l’avoir capturée dans ses meilleurs moments. à son peu plus de 5 millions de followers.

L’ex-chauffeur de “MasterChef Latino», a fait grand bruit sur la dernière photographie sur laquelle il a reçu plusieurs compliments, réactions, en plus de 73 822 « Likes » au total.

La reine de tous les Mexicains, « Et les enfants de Luis Mi ? », « Le 3sc0t3 sur le dos vient droit à la gloire » est lu dans certains des commentaires envers l’artiste et mère de famille.

L’interprète de “Mauvaises nouvelles“, un thème qu’il a lancé en 2020, s’est toujours distingué par sa beauté et personne ne pouvait en douter après que même Luis Miguel lui-même, qui a toujours ajouté les femmes les plus attirantes à sa liste de conquêtes, sera captivé par leurs charmes.

Certaines rumeurs qui circulent suggèrent qu’apparemment, Aracely Arámbula Jaques, non seulement est devenue la mère des enfants du “portoricain” mais a également réalisé ce qu’aucun de ses autres couples, puisqu’ils assurent, qu’il y a eu un mariage prétendument très secret entre les deux , ce qui n’a pas encore été entièrement vérifié.

Ce qui est un fait, c’est que chacun, maintenant avec des chemins séparés, continue à conquérir beaucoup et beaucoup, en particulier le natif de Chihuahua, Arámbula Jaques, qui consacre également une partie de son temps à maintenir sa silhouette comme il l’a partagé à d’autres moments via son compte Instagram officiel.

La “actrice de théâtre« qui annonce le début de sa prochaine participation à la mise en scène « Pourquoi les hommes aiment-ils cab *** ? », où des personnalités telles que Consuelo Duval ou Irina Baeva, parmi tant d’autres, ont également collaboré.

Nous ne doutons pas que maintenant la star et le collaborateur de programmes tels que Viva la familia !… Todo bebe, ajoute un autre grand succès à sa carrière exceptionnelle !