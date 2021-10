Aracely Arámbula « oui, il y avait une main » révèle qui a ouvert sa voiture | Instagram

Récemment, le chanteur et actrice Aracely Arámbula ex-associée de Luis Miguel et la mère de ses enfants, était de retour à la mode, en raison d’une situation désagréable avec les paparazzi, maintenant il est révélé qui en fait elle avait raison et il est révélé qui était la personne qui a ouvert sa voiture.

Pour entrer un peu plus dans le contexte, dans l’émission de divertissement Gossip No Like, un peu a été expliqué sur la situation par rapport aux paparazzi et Aracely Arambula.

Il est dit que la protagoniste de « La Doña » de 2016 à 2020, a poursuivi une journaliste indépendante pour avoir voulu prendre le contenu de ses enfants et les exposer en exprimant son mécontentement face à cet événement, Nelsy Carrillo est le nom de la journaliste qui a été impliquée dans ladite situation.

Un jour avant la célèbre scène de voiture de la mère de Daniel Gallego Arámbula et Miguel Gallego Arámbula, fils de Luis Miguel et de la belle actrice mexicaine.

Les vidéo a une durée de 1:40:21, mais c’est à partir de 1:03:06 où ils commencent à parler de la personne qui a ouvert la porte de la voiture de Aracely Arambula, effrayant leurs enfants, nous le partagerons avec vous tout de suite.

Elisa Beristain et Javier Ceriani ont l’habitude de toujours partager des preuves solides de ce qu’ils prétendent, comme ce fut le cas avec la journaliste d’Univisión María Urtado, qui, malgré plusieurs prix et distinctions, a commis une grave erreur.

Urtado appartient au programme El Gordo y la Flaca qui a caché pendant deux jours les informations sur cette erreur qui pourrait avoir des conséquences juridiques, mais selon ce que mentionne Ceriani, l’avocat d’Aracely ne fera rien.

Contrairement à Nelsy, qui a été immédiatement poursuivie en justice, au cours de l’émission elles sous-entendent qu’une discrimination a été commise par l’avocat de l’actrice, pourquoi un paparazzi sinon l’autre ?

L’animateur de Gossip No Like Javier Ceriani mentionne qu’Arámbula et Guillermo Pous, son avocat, devraient poursuivre Univisión et qu’El Gordo et La Flaca devraient s’excuser publiquement pour ce qui est arrivé à leur journaliste.

Il y a probablement des intérêts parmi les personnes impliquées, car Pous dans les jours qui se sont écoulés n’a pas mentionné le nom de María Urtado car elle appartenait au réseau Univisión, étant qu’au contraire avec Nelsy Carrillo il a agi immédiatement.