Aracely Arámbula ouvre sa robe en séance et vole les cœurs | Instagram

Aracely Arámbula est l’une des figures du divertissement capable de provoquer plusieurs soupirs et ce fut l’une des sessions au cours desquelles « Le Chulé« elle a montré ses charmes en ouvrant sa robe à partir d’un compte Instagram

La actrice, Aracely Arámbula, apparaît dans une séance photo qui circule depuis l’une des pages de fans dédiée au « Chihuahuan » qui a volé de nombreux cœurs.

Dans le jeu d’images, Aracely Arambula, figure avec une robe et des intérieurs de couleur champagne, le « chanteur« Originaire de Chihuahua, elle a attiré l’attention avec une série de postures dont elle a laissé ses followers plus que ravis.

Aracely Arámbula ouvre sa robe en séance et vole les cœurs. Photo : Capture Instagram

La célébrité des réseaux sociaux et en particulier d’Instagram où elle compte à ce jour 5,8 millions de followers, a suscité diverses réactions et éloges dans lesquels ils ont réitéré à quel point elle était belle, accumulant un total de 521 likes.

La « ex de Luis Miguel« Elle est devenue la cible d’éloges et d’éloges, il faut dire que la belle comédienne de 46 ans reste en force dans le milieu et collabore actuellement à la pièce « Pourquoi les hommes aiment-ils cab *** ? » dans l’un qui partage les crédits avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta.

Les « Visage du héraut« En 1996, il fait une tournée réussie aux États-Unis dans la pièce inspirée du livre de Sherry Argov, et dans laquelle il partage les crédits avec Mauricio Ochmann et Anastasia Acosta, avec qui il a voyagé dans des endroits comme Atlanta, Las Vegas , Houston , Texas, San Diego et plusieurs autres endroits.

Aracely Arámbula Jacques, qui interprétera « Altagracia Sandoval » dans deux saisons de la série-roman réalisée de 2016 à 2020, »La doña« , basé sur le roman » Doña Bárbara « , a survolé le filet dans un ensemble clair et séduisant qui, en plus de laisser sortir ses attributs, a montré sa silhouette sculpturale.

Le présentateur de « MasterChef Latino« Il a conjugué sa tenue avec seulement une paire de boucles d’oreilles qu’il porte pour arranger ses cheveux pour les photographies dans une vidéo qui a été partagée dans la même publication.

La mère de deux enfants, Miguel et Daniel Gallego Arámbula a déclenché une grande polémique sur sa relation passée avec lui « Soleil du Mexique« , dont la troisième et dernière saison de l’intrigue a récemment été créée.

L’actrice de telenovelas telles que « La Doña », « La Patrona » et « Señor de los Cielos », productions Telemundo, n’est pas apparue dans l’histoire et c’est la même qui a récemment révélé les raisons.

L’actrice de Televisa, connue pour être apparue dans des productions telles que « Soñadoras », « Wild Heart », « Les chemins de l’amour », entre autres, a laissé entendre que cela aurait été sa propre décision car « ayant fait partie de la vie, pas Cela signifie faisant partie de leurs projets », se référant à LuisMi comme elle le révélerait dans des postes précédents.