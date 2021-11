Aracely Arámbula ouvre sa robe et les laisse sans voix

Aracely Arámbula, la robe noire moulante confirme sa beauté | Instagram

Aracely Arámbula, porte une robe noire moulante avec laquelle confirme une fois de plus sa beauté, le « chihuahua« Elle a une silhouette sinueuse qui attire le regard.

La chanteur, Aracely Arámbula, prouvé une fois de plus parce que le surnom « Le Chulé« Ça lui va plus que bien, c’était une robe noire moulante qui mettait en valeur les charmes de l’actrice de « La Doña » et « La Patrona », deux de ses dernières productions sur Telemundo.

Le également célèbre 46 ans, Aracely Arambula, qui est apparu dans certains épisodes de « Le Seigneur des cieux », apparaît sur une photo Instagram où il apparaît dans une robe noire moulante qui a laissé tout le monde plus que captivé.

Aracely Arámbula, la robe noire moulante confirme sa beauté. Photo : Capturer

Avec un design qui exposait les épaules et le cou de la célébrité des réseaux sociaux, Aracely Arámbula Jaques, figurait dans un instantané partagé à partir d’une fanpage dédiée à l’actrice de Televisa.

Arámbula Jaques, qui apparaîtra dans des productions telles que « Rêveurs« , » L’âme rebelle « , » Les chemins de l’amour « , » Cœur sauvage « , parmi de nombreux autres mélodrames, il portait également une large ceinture qui encadrait la zone de sa taille.

Une large jupe et un micro short assorti montraient les jambes de l’imposante interprète de « Image de balise Altagracia Sandoval« ce qui a fait d’elle la cible d’éloges et d’éloges à travers la plate-forme.

Comme c’est beau, Très beau coeur, Très beau, Toujours aussi beau, Se sentant s3xy tu n’es pas très s3nsu @ ly belle dame, C’est normal chez les femmes, ce sont des manières naturelles d’être une belle femme.

Aujourd’hui le collaborateur de la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? » Elle a laissé tomber ses beaux cheveux blonds et a ajouté la paire d’accessoires clés avec une paire de gants noirs avec une large bordure dorée qui descendait le long du bras et du poignet de la star.

Le présentateur de « MasterChef Latino« , qui a également collaboré à divers programmes, parvient toujours à attirer l’attention, à la fois pour sa beauté et pour sa vie amoureuse controversée.

Bien qu’Arámbula Jaques se soit toujours distinguée pour être l’une des rares célébrités à mener sa vie personnelle en toute discrétion, la série de Luis Miguel placerait le « ex de Luis Miguel » dans le Blanc.

Avant la première de la troisième et dernière saison de la fiction Netflix, c’est Aracely qui a exprimé son opinion.

L’interprète de sujets tels que « Bad News », a clairement montré sa position concernant les épisodes récents présentés, ainsi que la décision de ne pas y figurer.

Il est précisé que les « droits de la personnalité » et le « droit à sa propre image », avec tout ce que cela implique, doivent être appliqués, lus dès les premières lignes de son message, en précisant qu’elle, la décision de ne pas apparaissent dans la biographie du chanteur.