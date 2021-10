Aracely Arámbula partage son avant et après dans une courte vidéo | Instagram

Récemment la jolie actrice Aracely Arámbula a partagé une courte vidéo où elle lui a montré avant et après, les changements, même s’ils étaient peu nombreux, étaient vraiment impressionnants, surtout à cause des changements infimes dans sa beauté.

Même si beaucoup de gens connaissent la belle Aracely Arambula Pour ses rôles principaux dans les feuilletons mexicains, il est également fortement associé à Luis Miguel, en fait il l’appelait affectueusement Chule.

Comme vous vous en souviendrez, le protagoniste de la Doña de 2016 à 2020, a eu deux enfants avec El Sol de México: Miguel Gallego Arámbula et Daniel Gallego Arámbula, depuis qu’ils ont mis fin à leur relation en 2009, on sait peu de choses sur la relation qu’il entretient avec son enfants.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations à ce sujet, l’actrice elle-même est sortie pour clarifier certaines rumeurs sur la situation parentale qu’aurait l’interprète de « Maintenant, tu peux partir » et « La Inconditionnelle ».

Aracely Arambula Il a mentionné qu’il n’avait pas pris en charge le terme juridique « d’entretien » qui est utilisé pour désigner l’entretien de ses enfants, notamment la nourriture, les vêtements, les chaussures, les études, etc.

Face à ce refus de son ex-partenaire, la mannequin et comédienne a décidé d’élever seule ses enfants et elle l’a fait à la pelle car elle n’a cessé de travailler depuis la fin de sa relation avec Luis Miguel, le travail ne manque pas depuis cette belle actrice.

En fait, le vidéo Elle a partagé son changement loin de ce que beaucoup s’attendaient à voir sur un changement physique qu’elle aurait eu dans son esthétique, la vérité est qu’elle a partagé le changement « drastique » qu’elle a une fois qu’elle s’est maquillée.

Cette vidéo a été publiée sur son compte Instagram il y a deux jours, il s’apprêtait à monter sur scène dans un célèbre théâtre aux Etats-Unis où il est en tournée aux côtés de Mauricio Ochmann, ex-mari d’Aislinn Derbez.

Dans les images, nous pouvons voir la belle blonde aux yeux verts portant un pull rose et sans une goutte de maquillage et quelques secondes plus tard, nous la voyons complètement maquillée, parfaite comme elle le fait habituellement sur ses photos.

Récemment, des rumeurs ont été partagées sur l’agacement d’Arámbula lorsqu’elle a été capturée en vidéo avec l’un de ses enfants, étant donné que les deux jeunes ne sont pas des personnalités publiques, elle veut sûrement éviter le moins possible de contacts avec les médias et les exposer.