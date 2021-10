Aracely Arámbula porte une tenue révélatrice, façon Kim Kardashian | Instagram

Rien ne demande Kim Kardashian!, la belle Aracely Arámbula portait une tenue très révélatrice dans le style Kardashian et a montré qu’elle est vraiment belle et élégante et cette merveilleuse femme ne demande rien de cela actrice mexicaine.

Aracely Arámbula Jacques Elle ne manque pas l’occasion de montrer sa beauté au maximum avec des tenues vraiment élégantes dignes d’être imitées par ses adeptes, car on sait qu’elle a un goût exquis pour la mode.

La belle ex de Luis Miguel a décidé de s’habiller avec un vêtement très dans le style Kim Kardashian, car il montre beaucoup ce qu’il y a dessous, comme un vêtement récent également utilisé par Kylie Jenner pour montrer sa grossesse, mais avec une pleine corps.

La tendance choisie par Aracely Arámbula a également été portée par d’autres stars comme Rihanna, qui l’a fait avec une combinaison verte avec laquelle elle a mis en valeur tous ses charmes.

Cependant, la protanogiste de feuilletons comme Abrazame très fort a choisi d’être plus subtile et n’a porté son chemisier que dans cette tendance, bien sûr, portant ce qui semble faire partie d’un maillot de bain noir en dessous et complétant sa tenue avec une jupe typique. couleur noire.

Suivant son style élégant, « La Chule » a sélectionné d’énormes perles blanches sur son cou et des boucles d’oreilles assorties comme accessoires. Aracely était parfaitement coiffée avec un maquillage de soirée et ses cheveux de style hollywoodien.

REGARDEZ LA PHOTO D’ARACELY ICI

Aracely Arámbula porte une tenue révélatrice, façon Kim Kardashian. Photo : Instagram.

C’est une tenue idéale pour l’automne et l’hiver et tout comme Aracely Arámbula, elle peut mettre en valeur les courbes et la silhouette des adeptes qui tentent de l’imiter. Les internautes ont tellement aimé la photo qu’ils l’ont partagée sur un compte pour les fans de la star sur Instagram.

Aracely Arámbula est l’une des belles femmes du show-business qui expliquent chaque jour que l’âge n’est qu’un chiffre. A 46 ans, la mère de Miguel et Daniel, enfants de Luis Miguel, a l’air plus que spectaculaire, comme une toute jeune femme et peu importe qu’elle soit en maillot de bain ou en une seule pièce, elle est toujours plus que belle .

Le célèbre est un exemple que la beauté et l’intelligence ne sont pas du tout combattues chez les femmes mexicaines, un exemple d’une personne travailleuse et rêveuse qui se lève tous les jours parce que sa famille est la meilleure et donne le maximum à ses adeptes.

Arámbula s’est avérée être une femme très reconnaissante, c’est pourquoi elle est toujours en contact avec ses followers sur les réseaux sociaux, avec lesquels elle est toujours affectueuse et aimante.

Bien qu’il ait été éloigné des écrans lors de sa relation avec El Sol, le public de Le Chulé Il ne l’a jamais oubliée et à chaque instant il a montré son soutien et pour preuve, son retour triomphal dans le monde des feuilletons et des séries.

À son retour à la vie publique, cette belle femme a obtenu d’énormes succès et satisfactions tels que son personnage dans La Doña et quelques autres séries et pièces de théâtre à succès qui sont plus qu’acceptées par le public.