Aracely Arámbula Quelles études a La Chule ?

Aracely Arámbula a décidé de poursuivre le rêve d’être une grande actrice, et derrière la femme à succès qu’elle est aujourd’hui, « Le Chulé« Il a parcouru un long chemin pour s’améliorer.

La « actrice mexicaine« , Aracely Arámbula, qui apparaît aujourd’hui dans la pièce » Pourquoi les hommes aiment les taxis *** ? » Et aussi dans » Parfum de Gardenias « , poursuit sa tournée en remplissant les scènes aux États-Unis, actuellement, est l’une des actrices avec une grande expérience dans le monde du divertissement.

Le célèbre 46 ans, Aracely Arambula, qui partage le générique avec Anastasia Acosta et Mauricio Ochmann dans la mise en scène, dans laquelle il incarne le personnage de « Douce« Il continue sa tournée et clôturera l’année dans sa ville natale de Mexico pour passer les vacances avec sa famille et ses enfants, Miguel et Daniel Gallego Arámbula, selon des informations.

La actrice de télévision, qui a obtenu son premier rôle de jeunesse dans « Rêveurs« (1998) et est apparu dans des productions telles que » Abrazame muy fuerte « , » Acapulco, cuerpo y alma « , » Alma rebelde » ou » Abrazame muy fuerte » parmi tant d’autres, il a eu une préparation ardue avant de devenir une figure marquante de la filtrer.

L’actrice de projets mémorables comme « La doña« , » La Patrona « ou » El Señor de los cielos « , dès ses dernières apparitions à la télévision pour le réseau Telemundo, a commencé dès son plus jeune âge à consolider ses aspirations dans le monde du théâtre, elle a donc assisté à plusieurs castings où elle a obtenu rôles mineurs.

Par la suite, le « ex de Luis Miguel« Il a décidé de rejoindre Televisa (CEA) avec l’opportunité d’apparaître dans la production de » Cañaveral de pas! ones « , à quel point Jaques n’arrêterait pas de travailler tout en s’occupant de ses études secondaires.

La « hôte de MasterChef Latino« Je ne remarquerais pas son désir de s’améliorer et en plus de la télévision, elle s’est également aventurée dans des projets tels que le théâtre et le chant, tout en étant l’animatrice d’autres programmes tels que » Femme, cas réels « , ou Vive la famille » … Tout bébé.

Sans aller plus loin, en 2020, Aracely Arámbula Jaques, a ajouté un autre succès à sa carrière musicale avec le single : « Bad News ».

Il y a trois albums studio qui composent sa participation à la musique : « Solo tuya », avec lequel elle a également été nominée aux Billboard Awards dans les catégories « Meilleur album », « Meilleur duo » et « Meilleure chanson régionale », en 2003, il a sorti la production « Solo Tuya », et quelques mois plus tard, il a sorti l’album intitulé « S3xy »