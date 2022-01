Aracely Arámbula recevra le Nouvel An détendu depuis un fauteuil

Aracely Arámbula, avec Happy New Year porte une grande couronne | Instagram

Aracely Arámbula apparaît sur une photo qui circule sur internet, « Le Chulé« Figure avec une couronne dans laquelle il dit au revoir à la nouvelle année et est très détendu depuis un fauteuil.

La actrice de télévision mexicaine« , Aracely Arámbula est l’une des actrices les plus remarquables du spectacle à l’intérieur et à l’extérieur du Mexique, le »Visage du héraut« En 1996, elle n’était pas seulement reconnue pour sa carrière, sa beauté indéniable captivait de plus en plus de followers sur Instagram.

Sur une photo circulant depuis la page officielle d’Instagram, l’actrice de « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? » figurine avec une couronne simple sur laquelle est lu le message « Bonne année ».

La « ex de Luis Miguel« Elle semble prendre un moment pour se détendre dans un fauteuil sans manquer la célébration au cours de laquelle elle porte un tour de cou coloré de couleur or autour du cou et un vêtement qui apparaît à peine sur la carte postale qui appartient à des époques révolues.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO.

Aracely Arámbula dit au revoir à la nouvelle année avec de la beauté et des bijoux. Photo : Capture Instagram

La pièce de mode a traversé la poitrine de l’actrice de Televisa, Aracely Arámbula Jaques, qui a fait ses débuts en tant que jeune protagoniste de la telenovela « Rêveurs» (1998-1999) et où s’incarnait le personnage de « Maité Monteverde ».

Assurément, les fans du « chihuahua« Ils se souviennent également d’elle pour des histoires comme » Acapulco, corps et âme « , » Les chemins de l’amour « , parmi de nombreuses autres productions.

Récemment, le « chanteur mexicain« Celui qui a sorti son single le plus récent en 2020, » Bad News « est apparu lors de ces célébrations de décembre dans de nouvelles publications, l’une d’entre elles attirant le plus l’attention lorsqu’elle a été capturée sur une photo d’en haut.

La structure, placée dans l’un des extérieurs de sa maison, montre le protagoniste des productions Telemundo comme « La doña« (2016-2020), » La Patrona « (2013) et » El Señor de los Cielos « (2018), dans l’un des bras d’un gros ours roux.

» Profiter comme une fille ma chère Gaby et boni, Bear Hugs dans ces fêtes qui sont déjà au coin de la rue #Noël et que l’esprit de #Paix et #joie reste toujours que nous ne cessons de rêver de jouer, d’être surpris et profiter de la de bons moments qui ne perdent jamais notre esprit d’éternels enfants !!! »

De même, avec le charisme qui caractérise celle née le 6 mars 1975, Aracely Arámbula Jaques, mère de Miguel et Daniel Gallego Arámbula, a offert quelques salutations et a révélé l’artiste responsable de ce travail.

Ici avec cette belle surprise que tu as soufflée @gabrielcuellar_decor #, c’est lu dans l’un des post des « aux yeux verts », qui montre à quel point il apprécie aussi ces moments.