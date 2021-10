in

Aracely Arámbula respire le charme, “comme le paradis lui-même” | AP / . / .

Parler de la nature et d’Aracely Arámbula, c’est comme parler du paradis, mettre ensemble deux si beaux aspects de la Terre ne peut donner un autre résultat qu’un chef-d’œuvre avec lequel même le Luis Miguel il reviendra dans les bras de “La Chule”.

Ses beaux yeux clairs et son anatomie imposante faisaient Aracely Arambula l’une des plus belles femmes du monde artistique au Mexique et a déjà traversé les frontières grâce à son talent et sa beauté.

La belle Aracely Arámbula a offert une véritable œuvre d’art à ses adeptes en posant pour une photographie dans laquelle sa beauté semble se fondre dans un magnifique paysage de nature au coucher du soleil. Il semble que même le Soleil lui-même ait résisté à la chute pour continuer à admirer la beauté de l’actrice mexicaine.

Aracely Arámbula Jaques a choisi pour l’occasion un tout petit maillot de bain imprimé vert qui ne couvrait que l’essentiel de son anatomie et accompagnait sa tenue d’un chapeau qui sur cette photo apparaissait dans sa main.

Sur la photo en question qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir l’ex-partenaire de Luis Miguel allongé sur l’eau avec très peu d’elle à l’intérieur et son visage complètement détendu et concentré sur le magnifique coucher de soleil.

Le photographe de La Chule a capturé le moment exact où la magie s’est produite, alors que les couleurs ont complètement changé et que la demi-lumière a capturé la beauté du lieu et de cette femme belle et talentueuse.

VOIR LA BEAUTÉ D’ARACELY ICI

Aracely Arámbula respire le charme, “comme le paradis lui-même”. Photo : Instagram.

Le protagoniste de La Doña a captivé de nombreux cœurs avec l’image qu’un fan inspiré a partagé sur Instagram et qui a écrit un message affectueux et intense à l’une des stars mexicaines les plus reconnues.

Et comment ne pas tomber amoureuse de toi ma reine. Puissiez-vous être très heureux, toujours, a écrit le fidèle disciple d’Arámbula à côté de l’image.

Aracely Arambula Il est constamment populaire pour être lié à El Sol de México, Luis Miguel. Il convient de noter que La Chule était la seule femme avec laquelle il semblait que Luis Miguel était prêt à fonder une famille et à “s’installer”, à la suite de cette relation, il y a deux enfants, Miguel et Daniel.

Sans cesse, les médias interrogent l’actrice sur sa relation et celle de ses enfants avec le chanteur ou s’il leur verse une pension alimentaire, chose que l’acteur a toujours nié et pour laquelle elle se bat depuis longtemps.

Aracely a été très hermétique en ce qui concerne sa relation avec Luis Miguel, il y a ceux qui assurent qu’il pourrait y avoir un contrat de confidentialité impliqué, mais le célèbre n’en a jamais parlé. Ce que la star des feuilletons et des séries a dit, c’est que tout était comme un conte de fées et beau, alors il préfère que son histoire reste pour lui, elle et leurs enfants.

À de nombreuses reprises, on s’est demandé si elle, sa famille et ce qu’ils vivaient avec El Sol apparaîtraient dans la célèbre série Netflix de la chanteuse ; ce à quoi elle a toujours refusé, la rumeur disait qu’ils étaient parvenus à un accord, mais apparemment ce n’était pas vrai.