Aracely Arámbula respire l’élégance avec le plus prononcé | Instagram

Comme une reine et pas de roi, à cause de Luis MiguelC’est ainsi que la belle Aracely Arámbula portait le décolleté le plus prononcé qu’elle ait trouvé, alors que l’actrice mexicaine gâchait l’élégance dans son sillage et captait tous les regards.

Aracely Arámbula Jacques elle a laissé ses followers stupéfaits avec une séance photo dans laquelle elle exhibe ses courbes voluptueuses et un visage plutôt félin, rien de ce qu’on a l’habitude de voir, mais quelque chose de plus qu’attirant.

Le protagoniste des plus grands succès tels que La doña et l’ancien partenaire du chanteur Luis Miguel portait une longue robe de soirée spectaculaire en noir et assez brillant, mais en dehors de ce que beaucoup pourraient penser, Aracely Arámbula a beaucoup enseigné.

Pour contrer la longueur de sa robe qui n’a pas de fentes en bas, la star du feuilleton a choisi sa tenue pour avoir un décolleté en cœur prononcé sur le dessus, montrant un peu de ses charmes.

Rendant sa robe encore plus élégante, la belle Aracely Arámbula l’a complétée avec quelque chose de rembourré qui couvrait une partie de son dos et de ses bras dans un ton rose, quelque chose qui a donné la touche finale de couleur à sa tenue.

REGARDEZ LA PHOTO D’ARACELY ICI

Aracely Arámbula respire l’élégance avec les plus prononcés. Photo : Instagram.

La mère de Miguel et Daniel a complété son style avec un énorme bracelet et, portant ses cheveux ondulés à hauteur d’épaule, le maquillage a donné à son visage une touche de félin, quelque chose qui semblait très attirant pour les adeptes.

La photographie de l’actrice de Soñadoras a été tellement appréciée que ses abonnés ont repris l’image pour la partager sur un compte Instagram de fans de l’actrice mexicaine. Sans aucun doute, Aracely est l’une des plus belles femmes de la série.

A 46 ans Aracely Arambula a montré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un homme à ses côtés pour avancer, être intelligent et heureux avec ses enfants. Depuis la séparation de Luis Miguel, le père de ses deux enfants, aucun partenaire formel ne lui est publiquement connu.

Arámbula a clairement fait savoir que sa priorité est ses enfants et qu’il travaille pour leur donner tout ce dont ils ont besoin et qu’ils sont des enfants heureux, puisqu’ils ne reçoivent apparemment aucun soutien de la part du père.

L’actrice a été approchée à plusieurs reprises par les médias à ce sujet, car il est bien connu que depuis leur séparation, le Sun n’a pas versé de pension alimentaire aux mineurs ; Aracely, comme une dame, préfère ne pas donner de détails, mais précise que c’est le cas.

La célèbre a partagé que son histoire d’amour avec le Mexicain naturalisé ressemblait vraiment à un conte de fées et qu’elle était si belle qu’elle préfère ne pas la partager et la garder pour elle et sa famille. L’actrice s’est opposée à ce que son histoire avec Luis Miguel soit abordée dans la série ou qu’elle ou ses enfants apparaissent même en tant que personnages ; bien qu’un accord ait été répandu avec « Le Chulé« .