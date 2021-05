Aracely Arámbula reste ferme, elle n’apparaîtra pas dans ‘Luis Miguel, la série’

“Ma réponse est simple, absolument fausse, la position de la dame Arambula c’est exactement la même chose, sa position est ferme; il n’y a aucune autorisation et il n’y a eu aucune négociation d’aucune sorte », a-t-il expliqué, via WhatsApp, Pous, qui avait déjà dit, exclusivement à ce médium, qu’il n’y avait qu’une approche d’une partie de la production.

Il y a quelques jours, l’avocat a expliqué qu’à une occasion, les responsables de la populaire série Netflix ont tenté de se rapprocher de Aracely de proposer que l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec Micky fasse partie de l’une des prochaines saisons qui continuerait à raconter ce qu’El Sol a vécu, mais à partir de ce moment, elle a refusé.

À cause de ses enfants et de sa relation avec ‘El Sol’, Aracely Arámbula ne veut pas sortir en série

“Aracely Arambula Elle a un plus, que le protagoniste de la biosérie ait existé ou non dans sa vie, c’est simplement une condition personnelle au-delà de ce que pourrait être sa carrière professionnelle. Comme cela a été ouvertement commenté, la position de la dame est que son image n’est utilisée pour aucune raison.

«En aucun cas et en aucun cas, non seulement à cause de la protection, de la discrétion, de la prudence qu’elle a toujours maintenue dans sa vie personnelle, mais maintenant beaucoup plus à cause du lien qui pourrait exister et du lien qu’elle entretient avec le protagoniste de l’histoire, mais plus pour les enfants qu’ils ont et qui sont mineurs », a-t-il ajouté. Pous.