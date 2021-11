Aracely Arámbula révèle la raison pour laquelle elle n’est pas apparue dans Luis Miguel, la série – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le 28 octobre, la plate-forme de streaming Netflix a présenté la troisième et dernière saison de Luis Miguel, la série, un projet qui racontait toute la vie d' »El Sol », de son enfance à nos jours, peu importe à quel point certains moments vécus par le chanteur.

Cependant, les fans de cette production se sont interrogés sur la raison pour laquelle Aracely Arámbula, son partenaire de 2005 à 2009, avec qui elle a eu deux enfants, n’a pas comparu : Miguel, né le 1er janvier 2007, et Daniel, né le 18 janvier 2007. décembre 2008.

« J’ai pris cette décision parce que pendant longtemps j’avais demandé à ses gens (Luis Miguel), son avocat, de bien vouloir ne pas prendre notre histoire parce que je savais qu’ils allaient lui prendre la vie. Notre histoire est une histoire incroyablement merveilleuse, mais ils n’allaient pas la raconter telle qu’elle était parce qu’ils ne l’ont pas vécue », a-t-il déclaré.

Cette probable déformation de son histoire d’amour n’aimait pas « La Chule », car « ils avaient beaucoup de choses à exhiber » dans la vie d' »El Sol », en plus du fait que ceux chargés de la raconter seraient les scénaristes , une situation qui le dérangeait car ni elle ni son ex-partenaire ne l’ont compté.

Pour cette raison, il a préféré garder cela « secret », car seuls l’ancien partenaire et des personnes très proches la connaissent, il a donc préféré le garder ainsi.

« Certains scénaristes de cette maison de production allaient le raconter. Si je ne leur raconte pas cette histoire ou qu’il ne leur raconte pas, ce ne sera pas comme l’histoire est et ils auront des touches de ce qu’il savait à moitié. Mais personne ne le sait parce que ce sont de très belles choses que nous et les personnes très proches de nous vivons, mais ces personnes n’allaient pas en parler. Je pense que ça ne correspondait pas. Ce que je leur ai demandé, c’est de ne pas retirer cette partie parce que c’est une très belle partie, très précieuse pour moi, pour lui. Alors qu’ils se sont suicidés, ils avaient beaucoup de choses à montrer », a expliqué Arámbula.

Enfin, il a rejeté la version de l’existence d’un prétendu contrat de confidentialité qu’il avait signé avec Luis Miguel, qui l’empêchait d’avoir d’autres partenaires amoureux et de parler de sa vie, et a assuré qu’il ne s’agissait que d’un mythe construit par le peuple et les médias. .

« Ce contrat n’existe pas. Je n’ai aucun contrat pour quoi que ce soit. Il n’y a rien, c’est un mythe, c’est un non-sens ; Il n’y a pas de contrat avec moi. Je suis une personne libre de parler ce que je veux », a déclaré La Chule.

Cette déclaration a été ajoutée aux propos d’Arturo Carmona et à l’affaire prétendument secrète qu’il a eue avec Aracely Arámbula en raison des prétendues restrictions de Luis Miguel. Malgré les critiques constantes et l’inconfort qu’ils ressentaient à ce sujet, ce n’était pas la raison pour laquelle ils ont mis fin à leur relation.

Selon les déclarations de Carmona sur le programme de Fernando Lozano, l’actrice a autorisé Luis Miguel à rester dans la maison qu’il partageait avec Arturo lorsque le « Soleil du Mexique » est allé rendre visite à ses enfants.