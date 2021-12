« Arturo est quelqu’un que j’aime très, très, beaucoup. A l’époque de (l’œuvre) Parfum de Gardenias nous avons vécu une très belle romance », a déclaré l’artiste lors d’une récente rencontre avec la presse.

Ensuite, Arambula a expliqué pourquoi à ce moment-là il n’a jamais admis qu’il sortait avec Carmona. « Il dit toujours que je le nie et non, je ne le nie pas, ce qui se passe, c’est que je ne voulais pas que vous nous harceliez autant. »

Arturo Carmona, Aracely Arámbula (Agence du Mexique)

Interrogée sur la façon dont elle a pris les déclarations de son ex-partenaire, Aracely a expliqué : « Je vais vous dire comme ma mère l’a dit : ‘Je regardais (l’interview) et j’ai dit Ay, Arturo ! et j’ai tellement d’amour pour lui. Soudain, il a dit ça et (ma mère) a dit ‘Dis-lui que je suis en colère’, mais non, Arturo est un gars formidable ».

Aracely a expliqué qu’après la publication de cette interview, elle a eu l’occasion de s’entretenir avec lui : « Nous en avons déjà parlé et il était tout désolé. Je ne l’ai pas vu sur les réseaux, il m’a parlé et s’est excusé auprès de moi. J’ai dit ‘Ecoute chérie, j’étais à Chicago pour une interview, je n’ai rien vu’, mais j’ai dit ‘Qu’as-tu fait, Arturo ? Pourquoi as-tu trop parlé ?’ J’aime tellement Arturo que je l’avais invité au théâtre à Toluca, mais depuis que nous sommes devenus fous, je ne me suis pas souvenu de lui ni ne me l’a rappelé, mais il est très invité car il a aussi fait cette pièce, c’est quelqu’un que j’aime très, très bien, qui s’est comporté de manière incroyable avec mes enfants et lui et moi en avons discuté ».

D’autre part, l’ex de Luis Miguel a avoué que, malgré avoir un partenaire sentimental à ce moment-là, il préfère ne pas l’exposer à la presse.