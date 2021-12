Aracely Arámbula revit hier en photo Avec Luis Miguel ?

Aracely Arámbula avec une silhouette sculpturale, est la même qu’hier | Instagram

Aracely Arámbula, est apparue comme une déesse sculpturale, après avoir partagé une photographie, « Le Chulé« Cela montre qu’elle est la même qu’hier, sa beauté et sa jeunesse restent à 46 ans.

La actrice mexicaine, Aracely Arámbula a défié avec succès le passage du temps, le « ex de Luis Miguel« Cela figurait sur une photo récente qu’il a partagée avec ses abonnés sur Instagram.

La figure éminente qui est devenue le « Visage du héraut« En 1996, elle est apparue avec une charmante tenue deux pièces en jaune et vert, qui révélait ses mensurations enviées.

Aracely Arambula, Elle a ouvert le coffre des souvenirs et a montré une carte postale dans laquelle elle profitait apparemment d’une belle journée ensoleillée sur la plage tandis qu’en même temps, le bras de quelqu’un dont le visage n’est pas dans l’image, l’enlace autour de la taille.

Aracely Arámbula, une déesse sculpturale, dans un micro-ensemble de plage. Photo : Capture Instagram

Le fidèle assidu des réseaux sociaux, devenu un véritable célébrité instagram, et l’une des plus appréciées en ajoutant 5,9 millions de followers à ce jour, a partagé un cliché dans lequel elle apparaît quelques années plus jeune et modélise la silhouette élancée qui l’a toujours caractérisée.

Bien qu’aujourd’hui, l’actrice de théâtre dans la pièce « Pourquoi les hommes aiment les taxis ? », est une femme mûre et mère de deux adolescents : Miguel et Daniel Gallego Arámbula, « Ara« Comme ses fans l’appellent, elle a réussi à prendre soin d’elle et à rester en forme de manière spectaculaire.

Bien que le même collaborateur de Telemundo dans des projets comme « La doña« et » La Patrona « aurait reconnu dans des interviews passées avoir abandonné un peu pour profiter de sa facette de mère, maintenant aussi chanteur mexicain, ne demande rien aux jeunes femmes célèbres d’aujourd’hui.

L’actrice connue du « Parfum de Gardenias » sait en tirer le meilleur parti et attirer toute l’attention, et elle s’est toujours distinguée comme l’une des figures du divertissement, non seulement pour son talent, mais aussi pour son charisme et ses innombrables qualités physique, dont il se vante auprès de ses partisans.

Aracely Arámbula Jaques, qui forgera sa carrière sur Televisa dans des productions telles que « Rêveurs » (1998-1999), où elle décroche son premier rôle principal et interprète le rôle de » Maité Monteverde « .

De même, d’autres productions telles que « Las Vías del Amor » (2002-2003), « Abrazame muy fuerte » (200-2001), « Alma Rebelde » (1999), entre autres, ont consolidé sa carrière sur le petit écran.