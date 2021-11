Aracely Arámbula souhaite que ses enfants vivent avec la famille de Luis Miguel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Aracely Arámbula a été surprise en avouant qu’elle est totalement ouverte à la possibilité que la famille de Luis Miguel vive avec ses enfants Miguel et Daniel, à la suite de sa romance avec l’interprète.

Malgré le fait qu’à certaines occasions, l’actrice a exprimé son mécontentement à l’égard de « El Sol de México » parce qu’elle n’a pas accordé la pension alimentaire correspondante, Aracely a minimisé cette situation et a déclaré qu’elle était totalement disposée à permettre à ses enfants de maintenir une relation avec ses parents de sang paternel.

« J’adorerais, mes enfants ont toute l’affection et l’amour pour leur famille, la possibilité est toujours ouverte, la même avec leurs oncles et tout », a déclaré l’artiste lors de sa rencontre avec la presse à l’aéroport de Mexico.

En revanche, l’actrice a souligné qu’elle n’excluait pas d’entamer une procédure judiciaire contre le journaliste qui a ouvert la portière de sa voiture et dénoncé ses enfants lors de la rencontre qu’elle a eue avec la presse aux Etats-Unis.

« C’était très désagréable et un énorme manque de respect pour la vie privée de quiconque. A ce jour, que Mme Maria qui a ouvert la porte n’a pas présenté d’excuses […] et qu’ils faisaient peur aux mineurs », a-t-il souligné.

Enfin, Arámbula a révélé que ses enfants n’ont aucun intérêt à apparaître dans le milieu artistique et c’est pourquoi elle défendra toujours leur vie privée.

« J’ai demandé à mes enfants ce jour-là… voulez-vous sortir en public ?… Demain, je les fais sortir avec plaisir, parce que je suis très fier d’eux, et ils ont dit non, et je dois respecter la décision qu’ils veulent prendre parce qu’ils sont mineurs, et cela ne dépend de personne d’autre, cela dépend de moi que je sois leur mère et ma famille, mais ils ne veulent pas être artistes, et après cette rencontre, moins », a-t-il déclaré.