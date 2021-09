Aracely Arámbula, sur la couverture, porte un haut noir et une zone marquée

Aracely Arámbula était à nouveau belle, honorant le surnom avec lequel elle s’est démarquée dans le monde artistique, “Le Chulé« Il a révélé ses charmes marqués dans un haut noir lorsque vous dirigez une couverture.

L’actrice de “Pourquoi les hommes aiment les taxis ?”, pièce de théâtre dans laquelle Aracely Arámbula est en tournée aux États-Unis, figure en couverture d’une publication bien connue.

Aracely Arámbula “La Chule”, a volé votre souffle dans une publication passée vêtue d’un haut noir et d’une zone marquée. Capturer Instagram

Avec un haut noir, assorti d’un grand collier de style ethnique et d’un grand chapeau pour se couvrir du soleil, l’ancienne collaboratrice de Televisa en 1999 des productions telles que “Rêveurs“ou” Alma Rebelde “, parmi tant d’autres, Aracely Arambula, en tête de la couverture d’un numéro du magazine Hola!

L’important n’est pas comment ils vous voient, ce qui compte ici c’est ce que vous ressentez, vous lisez dans la description qui accompagne un cliché qui circule depuis une page fan sur Instagram.

La “actrice de télévision“, originaire de Chihuahua, qui s’est distinguée par ses beaux traits qui la conduiront à devenir le ” visage du Herald ” en 1996, apparaît dans un précédent numéro de ce magazine, ses admirateurs seraient parmi les premiers à la louer.

Précieux, Bonsoir, Salutations du Venezuela, Ce devrait être un péché d’être si belle, Wuauuu, Comme tu es belle, belle.

La “ex de Luis Miguel“Cela ne passe pas inaperçu et c’est qu’en plus de rester à jour dans le monde du divertissement et des réseaux sociaux, mère de deux enfants; Miguel et Daniel Gallego Arámbula, la célébrité de 46 ansPrenez soin de votre silhouette avec discipline.

Le présentateur de programmes comme «MasterChef Latino“Vive la famille ! … Chaque bébé, et “Femme cas réels”, entre autres, a montré à ses adeptes certains de ses moments lors de la pratique de leur entraînement.

Le collaborateur de Telemundo dans des séries-romans à succès tels que “La doña“,” La Patrona “ou” El Señor de los Cielos “, partage fréquemment du contenu avec ses 5,8 millions d’abonnés sur Instagram d’où il s’est distingué parmi les favoris du réseau social populaire.

L’interprète de “Mauvaises nouvelles“il connaît l’une de ses meilleures étapes au niveau professionnel, familial et personnel car ses efforts et ses investissements ont porté leurs fruits et non seulement il a une silhouette d’envie mais il a aussi déjà un homme de premier plan, même si jusqu’à présent, il a a refusé de partager plus de détails.