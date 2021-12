Aracely Arámbula, un an après avoir chanté Bad News in the Sun

Aracely Arámbula revit la meilleure « Mauvaise Nouvelle » en un an | Instagram

Aracely Arámbula, a monopolisé les regards sur scène il y a un an, un moment qui a été revécu par les siens »chihuahua« Cela faisait un an qu’il chantait le meilleur ».Mauvaises nouvelles« ,

La actrice La Mexicaine, Aracely Arámbula, a partagé dans ses histoires Instagram une vidéo qu’elle a relancé il y a un an dans laquelle elle dédie le sujet « Mauvaises nouvelles », c’était tellement le sentiment que beaucoup ont lié les paroles comme un indice à Luis Miguel.

C’est en 2020 que Aracely Arambula Il a publié les paroles controversées dans lesquelles il fait référence au fait qu’il aurait déjà surmonté l’une de ses relations passées et est maintenant dans son meilleur moment, tandis que son ex-partenaire est à l’opposé selon la mélodie.

Aracely Arámbula revit la meilleure « Mauvaise Nouvelle » en un an. Photo : Capture Instagram

« Le Chulé« , qui conserve évidemment une silhouette spectaculaire à 46 ans, porte un body moulant en velours noir qui lui couvrait les bras et mettait en valeur des décorations argentées sur la partie supérieure.

La voix de l’actrice de Televisa a retenu l’attention avec ses jambes stylisées et ses bottes noires que l' »ex del Sol de México » portait au-dessus du genou.

D’emblée la chanson interprétée par l’actrice de « Rêveurs« et » Las Vías del Amor « , ont donné de quoi parler dont beaucoup se souviendront de leur passé avec la » star mexicaine-portoricaine « , qui a eu une romance intense entre 2005 et 2009 qui, selon beaucoup, aboutirait à un mariage supposé.

Ce qui n’a jamais vraiment été entièrement prouvé, même si un fait indéniable était les deux enfants qui ont résulté de cette relation, Miguel et Daniel Gallego Arámbula, que l’actrice de « Pourquoi les hommes aiment-ils le taxi ? » consacre sa livraison.

Le présentateur de « MasterChef Latino« Elle s’est également aventurée dans le monde de la musique avec trois albums studio : « Solo tuya », qui lui a même valu un « Billboard Award », en plus de « S3xy » et « Línea de Oro ».

J’ai de mauvaises nouvelles, ce n’était pas si mal pour moi sans toi, je ne t’ai pas manqué, ni tu ne m’as blessé, ni tu ne m’as blessé, dit Aracely Arámbula dans son interprétation… Si tu te croyais « inoubliable » depuis vous voyez que ce n’est pas comme ça « , lis une autre ligne de chanson.

Plus tard, ce serait la propre interprète de « La Doña » et « La Patrona » qui partagerait ses impressions dans le programme mexicain « Venga la Alegría ».

C’est une chanson que je dédie non seulement à une personne parce que vous n’avez pas besoin d’être égoïste … celui qui obtient le manteau, je le mettrai sur » Arámbula mentionnait lors de la dernière conférence.