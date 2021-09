Aracely Arámbula un voyage “d’après un film” d’horreur lors d’un tremblement de terre | Instagram

C’est à travers une vidéo qu’Aracely Arámbula a documentée pour ses fans à qui elle a partagé l’expérience effrayante après le tremblement de terre qu’elle a présentée répliques sur les rives d’Acapulco, Guerrero.

La actrice de télévision, théâtre, présentatrice et chanteuse mexicaine, Aracely Arámbula, a circulé dans un véhicule accompagné d’autres personnes et à travers sa voix, elle a décrit les images qu’elle a capturées avec son téléphone portable en parcourant un chemin dans lequel ils ont esquivé l’un des gros rochers qui s’est effondré .

La “ancien partenaire du Soleil« Il a décrit la peur qu’il a ressentie après le tremblement qui avait son épicentre à 11 kilomètres au sud-est d’Acapulco, dans le Guerrero, a provoqué le détachement de grosses pierres qui, comme on peut le voir sur les images, se sont échouées, ce qui a presque entravé le passage des véhicules.

Aracely Arambula, qui s’apprête à collaborer à la mise en scène de “Pourquoi les hommes aiment les taxis ?”, a souligné avoir reçu plusieurs messages et remercié ses fans de leur inquiétude, a ensuite montré les images.

Je veux vous montrer ce que j’ai enregistré parce que j’ai été vraiment très surpris, a-t-il commenté

La mexicaine Il a décrit comment s’était déroulé son voyage à bord d’un camion à partir duquel il a enregistré une vidéo pour montrer son expérience : “Et c’est ainsi que mon chemin m’a touché après le tremblement de terre”, a-t-il déclaré.

Merci pour tous vos messages demandant comment nous allons tous bien et si c’était une grande frayeur car ça a secoué très fort ça nous a touché dans le camion et ça a beaucoup bougé mais pour rester calme et sur notre chemin beaucoup de cailloux et un énorme comme un film

L’artiste, qui participera également à l’œuvre”Parfum de gardénias“Il a souligné que par la suite plusieurs répliques ont été ressenties, il a donc espéré qu’aucune victime ne serait enregistrée et il a envoyé de nombreux câlins à tous les membres de son club.

Après il y a eu d’autres répliques mais calme toi tout va bien et en souhaitant que toutes les personnes qui tremblaient soient très bien câlins ma #ArAfamilia bella #blessings #praying #loveyou #wellness #hugs #besos #ArAfamilia.

Quelques instants plus tard, la native de Chihuahua, a partagé le moment où elle était déjà saine et sauve à la maison et pour oublier le mauvais moment où elle aurait décidé de regarder la cassette “Shrek”.