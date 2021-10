Aracely Palacios une guerrière ardente contre quiconque se trouve devant elle

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Aracely Palacios, qu’on appelle affectueusement « Poupée », mais certains annonceurs la présentent comme « La Destructrice », elle est originaire du pays du scorpion (Durango), et par hasard elle s’est impliquée dans le mamporro car elle voulait mettre un trafic lumière en rouge aux taquineries et au harcèlement qu’il a subis à l’école, et il a vu dans le gymnase la solution à ce problème, car à partir de là pour le vrai il n’inspirait que du respect aux autres, et c’était aussi une source de joie pour ses proches , qui a salué sa décision de s’entraîner. Il n’a commencé la boxe qu’à l’âge de 20 ans dans le domaine amateur, où il a construit une carte de plus de 60 combats avec seulement 4 défaites et remportant des reconnaissances partout, étatiques et nationales, et visitant de nombreuses plateformes du clubbing tout au long de la durée. et l’étendue de la République. À l’âge de 23 ans, il décide de passer du tigre au professionnel, où l’adversaire était Carolina Arias (qui avait déjà beaucoup de fierté dans le domaine amateur), et depuis lors, Aracely a affronté crème et crème dans le catégorie 112 lb (50,8 kg). Et malgré ses 34 ressorts et ses palmes pas si attrayantes de 10 victoires avec 12 défaites dans la division des poids mouches, il ne lâche pas du tout le drapeau, et peu importe à quel point ses adversaires sont lionnes, s’il les dort, il gagne la traction avec son style de boxe classique, avec ses gants protégeant son visage, posant sa tête sur son épaule et la déplaçant d’un côté à l’autre pour être à l’aube et contre-attaquer avec sa flèche droite. Et donc vous pouvez voir à quel point elle est résistante à chaque bataille, elle n’a été comptée que contre 2 chloroformes, et pour elle ce fut un honneur d’être dans les préliminaires Canelo-GGG à Las Vegas, ce qui est un rêve pour tout combattant, et plus si ce sont des femelles sauvages qui ne tournent pas autour du pot. Et la perle de l’affaire, c’est qu’Aracely retourne au zafarrancho loué le 30 octobre avant la nuit des sucrés et des brunis, mais avant qu’il ne se passe quoi que ce soit d’autre, Arecely, comme elle sait profiter de son image, montera une signature d’autographes séance de satisfaction de ses fans le dimanche 17 octobre à midi sur la Plaza de Armas.