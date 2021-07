Aragen s’associe à Skyhawk Therapeutics pour développer de nouvelles thérapies à petites molécules

Aragen Life Sciences Pvt Ltd (Aragen) est un leader mondial dans la fourniture de solutions de découverte, de développement et de fabrication pour les entreprises des sciences de la vie.

L’organisation de recherche et de développement sous contrat (CRDO) basée à Hyderabad, Aragen Life Sciences (anciennement GVK BIO) a annoncé qu’elle avait été sélectionnée par Skyhawk Therapeutics, un leader dans le développement de petites molécules thérapeutiques qui corrigent l’expression de l’ARN, comme partenaire en Inde. Grâce à cette collaboration, Aragen fournira à Skyhawk diverses solutions de services de découverte en chimie et en biologie.

Ce partenariat est axé sur l’accélération du pipeline de recherche de Skyhawk. « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par Skyhawk Therapeutics comme partenaire en Inde. Chez Aragen, nous croyons que dans chaque molécule, il y a la possibilité d’une meilleure santé. C’est dans cet esprit que nous sommes impatients de tirer parti des 20 années d’expertise en recherche de découverte d’Aragen pour aider Skyhawk à faire progresser le développement de ses nouvelles molécules thérapeutiques ciblant certaines des maladies les plus incurables au monde », a déclaré Manni Kantipudi, PDG d’Aragen.

Manni Kantipudi, PDG d’Aragen

Aragen Life Sciences Pvt Ltd (Aragen) est un leader mondial dans la fourniture de solutions de découverte, de développement et de fabrication pour les entreprises des sciences de la vie. Avec une équipe de plus de 3100 professionnels et à travers un réseau de sites à travers le monde, il offre une plate-forme transparente et intégrée pour faire progresser les programmes clients de la découverte à la commercialisation pour les petites molécules et les produits biologiques. Fondée en 2001, Aragen sert désormais plus de 450 clients dans le monde entier dans de multiples modalités et domaines thérapeutiques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.