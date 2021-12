Aragon décrète la fermeture de l’hôtellerie à minuit et de la vie nocturne à 2h00

27/12/2021

L’année en Aragon va se terminer, comme prévu, avec de nouvelles restrictions : la hostellerie doit fermer à 00h00 et la vie nocturne à 02h00. L' »explosion inattendue des infections », comme l’a affirmé ce lundi la ministre de la Santé de la DGA, Sira Repollés, ne permettra pas le limogeage de 2021 comme beaucoup l’avaient anticipé, depuis la célébration de reveillon, dans ces conditions, il est tronqué et très limité.

Le conseiller a précisé que dans les événements culturels, sociaux et sportifs, la consommation de nourriture et de boissons n’est pas recommandée. Si cela doit être fait se devra réduire la capacité à 50% et utiliser un siège oui un non. D’autre part, dans le l’accueil un maximum de 10 personnes est établi par table en intérieur comme en extérieur, garantissant une distance de 1,5 mètre entre les tables.

Une autre nouveauté est que Il ne peut pas être consommé debout au bar ou n’importe oùNi sur les pistes de danse, donc dans les lieux de vie nocturne les tables à consommer et les espaces pour danser devront être séparés et délimités.

Aussi il y aura une heure limite de fermeture. Pour les établissements l’hospitalité sera à 00.00 heures, et cette mesure s’applique à toutes les sociétés, clubs et autres établissements où de la nourriture et des boissons sont servies. Pour sa part, dans le vie nocturne il restera à l’intérieur une distance de sécurité de 1,5 mètre, la consommation se fera assise et avec une limite également de 10 personnes par table. Vous devriez rester avec le Le port du masque et la fermeture se feront à 2h00 du matin.

Dans les événements le demande de passeport covid et signer une autorisation préalable dans les événements avec plus de 250 personnes à l’intérieur et 500 à l’extérieur. Les gymnases ou similaires n’auront pas de restrictions de temps mais ils doivent effectuer des activités de groupe avec des groupes de 10 personnes maximum ».

Avant d’établir ces mesures, Repollés a expliqué que « la semaine dernière, nous avons eu une explosion d’infections à covid, pas attendu dans son intensité bien que nous puissions avoir une certaine prémonition, car dans d’autres pays limitrophes avec des pourcentages de vaccination similaires, ils l’avaient subi. « Il a ajouté que » les communautés autonomes du nord, en raison de certains faits sociologique, ont une situation très compromise.

Il a indiqué que le premier à avoir commencé avec ces données était Navarre, « avec des incidents jamais vus auparavant dans aucune de ces communautés ». « Puis a commencé la Catalogne, ce qui l’a amenée à établir des mesures restrictives, mais comme nous, il y avait aussi des communautés autonomes telles que La Rioja, le Pays basque, la Cantabrie et les Asturies. »

Bien que les chiffres que nous communiquons ces jours-ci dépassent les 2 000 cas, nous avons observé qu’avant qu’ils ne soient concentrés dans l’âge des enfants et transmis à leurs parents (35-45 ans) pendant environ 10 jours, cette fourchette a considérablement changé. Ce ne sont plus des enfants, si ce n’est ceux qui ont entre 20 et 49 ans. Nous avons changé la dynamique des contagions de l’environnement familial à ce qu’est l’environnement social et de loisirs. Cette caractéristique et le fait que cette bandelette ne soit pas vaccinée à la troisième dose, nous devons établir une certaine mesure de confinement et dans ces activités sociales qui favorisent ce taux élevé d’infections. Ils font partie d’un cadre commun sur lequel les communautés autonomes du nord se sont mis d’accord et s’inscrivent dans la même veine. Ils sont basés sur les restrictions de temps et la limite des personnes dans l’hôtellerie et la vie nocturne. « Ils recommandent le télétravail, maximum 10 personnes dans les réunions de deux noyaux familiaux, que vous vous isolez si vous avez été en contact avec des positifs. » En plus de cela nous publierons demain une commande qui sera valable à partir de demain :

Ils devront être revus à partir de la semaine prochaine. Il a également tenu à faire passer un message : « en premier lieu nous ne remercierons jamais assez les personnels de santé pour leur engagement et leur manière d’agir pendant toutes les vagues et surtout dans cette vague pandémique à des dates si compromises. Ils sont épuisés, surtout ceux qui appartiennent aux soins primaires , qui effectue les tâches de vaccination, de PCR et de dépistage. Il y a des jours où nous avons dépassé les 10 000 tests de diagnostic. Nous avons préparé un document qui a été transmis aux soins primaires et aux hôpitaux. Les conditions des tests de diagnostic et de dépistage sont modifiées. «