Aragonès appelle à préparer des « alternatives » au cas où le dialogue avec l’Etat « échoue »

Premier message de Noël du président Père Aragonès plein de détails de ceux avec lesquels ils essaient d’expliquer sa façon d’affronter la présidence. Du « décor » choisi, une école primaire à Santa Coloma, un centre pionnier dans la mise en œuvre de la normalisation linguistique (en pleine polémique sur la présence de l’espagnol dans les salles de classe) au changement de date de ce message lui-même. L’adoption de jour de Sant Esteve, le « fait différentiel » du Noël catalan, héritage de l’époque carolingienne, à égale distance du Républicain du message du chef de l’Etat, la veille de Noël et le reste de leurs homologues autonomes, qui ont tendance à s’accommoder reveillon. Et au-delà des méta-messages destinés aux amoureux des pistes, Aragonès a dressé son schéma d’intervention habituel. La une grande partie du lion, visiblement il l’a emmenée la covid et ses effets économiques. La force, le ‘vous traitez‘.

Pour le président, cette 2022 « doit être l’année où Commençons par débloquer le conflit avec l’État. L’année de la négociation avancer et porter des résultats tangibles », parce que vous devez offrir un réponse à la grande majorité des citoyens qui savent que la résolution du conflit cela passe par le droit à l’autodétermination et à l’amnistie. »

Mais le Républicain n’est pas resté dans la pure expression du désir que l’année qui commence soit la clé pour clore « la crise démocratique qui traîne depuis trop longtemps ». Il est allé plus loin et a même élevé l’option que « la négociation cale et ne donne pas de résultats ». Compte tenu du degré de discrétion dont disposent l’État et la Generalitat ils disent rester en contact sur la table des négociations il est difficile d’interpréter les propos d’Aragonès comme un avertissement à quelque chose qui se passe déjà ou peut-être juste un pansement avant la plaie.

Si cela devait se produire, l’engagement des pourparlers, et compte tenu du fait que la majorité des citoyens « n’accepte aucun blocus », le président a appelé « commencer à construire des alternatives, en agissant de manière réaliste, avec le maximum de consensus possible et en apprenant du chemin parcouru jusqu’à présent. »

L’« effet omicron »

« Nous allions bien, nous allions très bien » a indiqué le président pour définir la situation de pandémie en Catalogne, avant la « inattendu« apparition de la variante omicrón » qui a de nouveau déclenché toutes les alarmes « et a contraint le gouvernement à « faites des pas douloureux, surtout pour la période de l’année où nous sommes « , mais que « Ils ne dureront pas plus longtemps que nécessaire pour arrêter à nouveau la pandémie. »

Donnant à cette 2022, encore, une touche presque magique, Aragonès était « convaincu » que ce sera l’exercice dans lequel la pandémie sera perdue, surtout pour les efforts de vaccination, et surtout, par l’arrivée des fonds européens Next Generation qui permettra « une réactivation économique dans une clé transformatrice ».

Il s’est vanté d’être le premier président, depuis l’époque de José Montilla, qui a lancé son message de Noël avec les budgets prêts à entrer en vigueur le 1er janvier et a dessiné les axes sociaux, comme l’école et la santé, le logement social et la lutte contre le changement climatique, renforçant ainsi le parti pris plus progressiste de son exécutif bicolore. Les comptes nouvellement créés permettront « de disposer de beaucoup plus de ressources économiques pour nous placer aux côtés de la population », a-t-il déclaré.