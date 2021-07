Aragonès envoie la lettre officielle au COE pour se qualifier pour les Jeux d’hiver de 2030

in

À mesure que ‘Catalunya Ràdio’ avançait, le gouvernement a ouvert des contacts formels avec le Comité olympique espagnol pour présenter une candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030. Père Aragonès, a envoyé une lettre au président du comité, Alejandro Blanco Bravo, dans laquelle il demande formellement d’engager des conversations “pour la présentation éventuelle” de la candidature.

« Une opportunité qui doit aller de pair avec un consensus social et qui doit permettre le développement des engagements de l’Agenda 2030 des Nations Unies », ajoute la lettre. Des sources de la Présidence rappellent que le territoire doit entériner la candidature à travers une consultation.

Comme des sources du gouvernement l’ont expliqué à l’ACN, ils vont maintenant commencer à réfléchir à la manière dont la candidature devrait être et le dialogue avec tous les agents territoriaux commencera. Car, comme ils le soulignent, l’intention est qu’il s’agisse d’un « projet de pays durable ». De même, ils rappellent qu’à la fin du processus, ce sera le territoire à travers une consultation qui décidera d’endosser ou non la candidature.

Depuis le département de la Présidence, qui a les compétences en matière de sport, ils défendent que la candidature doit avoir trois axes : la cohésion territoriale, la durabilité et la participation citoyenne avec implication du territoire. Ils assurent qu’il ne s’agit pas seulement d’un pari sur 15 jours mais qu’ils veulent faire une démarche “globale” pour l’ensemble des Pyrénées.

Dans une motion adoptée la semaine dernière au Parlement, ERC et JxCat ont voté différemment sur la question. Junts a voté en faveur d’une candidature pour 2030 “conformément aux critères de durabilité environnementale maximale et d’utilisation des installations sportives existantes, à travers des mécanismes participatifs qui prennent en compte toutes les sensibilités territoriales”. ERC s’est abstenu considérant que le texte était court et le CUP a voté contre. Les anticapitalistes rejettent la candidature comme un “macro-projet basé sur la spéculation”. Même ainsi, il défend que c’est le territoire qui décide des Jeux olympiques d’hiver par le biais d’une consultation.