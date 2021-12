Aragonès est clair : « Il faut agir »

21/12/2021

Le à 13:51 CET

Fidel Masréal

Le « président » Père Aragonès, Lors d’une conférence de presse au Palau de la Generalitat, il a qualifié la situation en Catalogne de « critique » en raison de l’augmentation des indicateurs de la pandémie et a donc justifié les nouvelles restrictions de mobilité nocturne et de réunion, entre autres, adoptées ce lundi par le Gouvernement s’appuyant sur la commission du procicat et les services juridiques du Gouvernement. Des mesures qu’il a qualifiées de « dures » mais « efficaces ».

Le « président » exigera ce mercredi lors de la conférence des présidents de région que les autres collectivités passent également à l’action et ne nagent « à contre-courant ». « Les mesures adoptées en Catalogne doivent être étendues à d’autres territoires de l’Etat, nous ne pouvons pas nous contenter de la demande de masques dans la rue », a-t-il déclaré. Et il a demandé au gouvernement de récupérer les fonds covid pour toutes les communautés afin de s’impliquer « dans les conséquences économiques et sociales » dérivées de la nouvelle vague de la pandémie. Elle a également exigé qu’au moins un des parents de mineurs confinés en raison de contacts étroits avec un cas positif soit autorisé à quitter son travail.

« Nous devons agir »

« Nous avons déclenché les indicateurs et la situation est critique. Face à une situation comme celle-ci, un gouvernement ne peut pas rester les bras croisés, nous devons agir et nous avons agi, rester les bras croisés n’était pas cohérent ou responsable, ce serait imprudent, un inhibition », a-t-il dit.

Le « président » a souligné que les mesures s’inscrivent dans un contexte de célébrations festives. « Nous voudrions tous y faire face sans restrictions et que les vaccins soient suffisants pour être protégés, mais malheureusement nous ne sommes pas dans cette situation », a-t-il ajouté, décrivant une situation « survenue » par la variante omicron du covid.

« Nous sommes encore très vulnérables »

Aragonès a souligné les conseils du comité scientifique du covid de prendre des mesures « dures » et qu’il a déclaré que le Gouvernement n’en voulait pas mais qu’elles sont « nécessaires, indispensables, raisonnables ». Et il a admis que « nous sommes toujours très vulnérables » au covid en raison de l’arrivée de nouvelles variantes malgré la vaccination.

Plus de ressources

Le «président» a annoncé des ressources pour les secteurs sociaux et économiques touchés et a parlé d’un effort «extraordinaire» pour vacciner à la vitesse maximale chez les personnes de plus de 60 ans et en particulier les groupes à risque. « Nous appelons la population à se protéger, à prendre des mesures », a-t-il souligné. Il a affirmé que davantage de professionnels ont été mis en place en santé publique et a même montré que jusqu’à présent la Catalogne est la communauté qui a alloué le plus de ressources pour atténuer les causes socio-économiques de la pandémie.

Concernant les nouvelles mesures pour les secteurs touchés, aragonais a annoncé qu’il a autorisé la ‘Conselleria’ de Economía « des transferts budgétaires au cours des prochains jours pour préparer des plans d’aide pour les secteurs touchés & rdquor;.