Aranburu et Fraile, accent kazakh à Sestao

06/04/2021 à 18:43 CEST

Jonathan Moreno

Dans une course d’une semaine, toute rampe est une bataille. Les «chasseurs d’étapes» et les «coqs» du classement général le savent, d’autant plus s’ils ont cédé quelques précieuses secondes dans le contre-la-montre d’ouverture. L’organisation a diffusé quelques ports dans le road book du deuxième jour, au départ de Zalla et en arrivant au cœur industriel de la Rive Gauche. À la ligne d’arrivée de Sestao, avec une dernière pente pour décoller le ‘txapela’, un jeune homme du pays comme Alex Aranburu a inauguré son palmarès professionnel.

La sélection qui a provoqué «La Asturiana», un port de 2ème catégorie à 14 kilomètres de la ligne d’arrivée, a indiqué le Gipuzkoan comme l’un des candidats. Mais le vif-argent que la jeunesse a empêché de rester avec l’équipe. Il a délimité en l’absence de 10 kilomètres, est descendu avec technique et a entamé un combat contre tout le monde pour franchir la ligne d’arrivée avec suffisamment de mou.

Derrière, son coéquipier, Omar Fraile, a célébré la deuxième position. Celui de Santurtzi était à un souffle de la victoire contre ses voisins d’Asie du Sud-Est. Doublé mérité pour les Kazakhs d’Astana.

Beaucoup de bruit

L’escapade de la journée s’est perdue au fil des kilomètres. La dernière ascension vers ‘La Asturiana’ a mis fin à la résistance d’Óscar Cabedo, le dernier des évadés à s’agenouiller. Celui de Burgos BH a succombé à la puissance des attaques. David Gaudu a testé sa force et a sorti un miura comme Tadej Pogacar de l’équipe. Les Français et les Slovènes n’ont pas cédé la place. Max Schachmann et Primoz Roglic n’ont pas non plus évalué l’état de leurs jambes après le contre-la-montre de Bilbao. Ce sont les seuls coups parmi les favoris à porter du jaune à Arrate.

‘Rogla’ conserve son maillot de leader du classement, même si sa différence est réduite de quelques secondes par rapport à son compatriote Tadej Pogacar, qui sera sans aucun doute l’un de ses adversaires dans cette Itzulia qui vient de commencer à rouler.