Arandina 1-1 La Virgen del Camino

16/05/2021 à 23:26 CEST

La Arandina Oui La Vierge du Chemin ils en ont attaché un dans le Municipale El Montecillo lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. La Arandina est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Athlétique Tordesillas par un score de 1-0. Concernant l’équipe visiteuse, La Vierge du Chemin ils ont été battus 3-4 dans le dernier match qu’ils ont joué contre le Mirandés B. Avec ce résultat, l’équipe arandienne était en première position, tandis que La Vierge du Chemin, quant à lui, est quatrième à l’issue de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer, de sorte que les joueurs ont quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

Après la mi-course du match, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe Vircaminense, qui a fait ses débuts avec un but de Visa Mario à la 65e minute. Arandina grâce au succès de Marcos Barbero peu de temps avant la fin, plus précisément en 88, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les footballeurs de la Arandina qui sont entrés dans le jeu étaient Alex Rovira, Koke, Yakovlev Oui Thabang remplacer Zazu, Alex Diez, Rashiti Oui Film, tandis que les changements de La Vierge du Chemin Ils étaient Mansilla, Chema Suarez, Noir Oui Charly, qui est entré pour remplacer Ésaü, Alex Matos, Visa Mario Oui Manuel Martinez.

L’arbitre a averti Zazu par le Arandina déjà Gutiérrez, Fran Perez Oui Noir par l’équipe Vircaminense.

Pour le moment, le Arandina il lui reste 46 points et La Vierge du Chemin avec 37 points.

Fiche techniqueArandina:Álvaro, Jorge Pesca, Munguía, Peli (Thabang, min.71), Sagüés, Rashiti (Yakovlev, min.66), Zazu (Álex Rovira, min.46), Marcos Barbero, Santin, Alex Díez (Koke, min.56) ) et JunyentLa Vierge du Chemin:Francisco, Manuel Martinez (Charly, min.84), Christian S., Fran Perez, Lerma, Esaú (Mansilla, min.57), Alex Matos (Chema Suárez, min.57), Gutierrez, Porfirio Puente, Trust et Mario Visa (Negral, min 78)Stade:Municipale El MontecilloButs:Mario Visa (0-1, min. 65) et Marcos Barbero (1-1, min.88)