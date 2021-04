Arap Bethke invite la consommation responsable à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre

Concernant le soin de l’environnement, l’acteur a commencé à adopter un mode de vie beaucoup plus convivial avec le soin de la planète.

«Nous ne pouvons pas arrêter de vivre et d’avoir ce que nous avons dans nos maisons, mais nous pouvons ajouter de petites actions qui ont un impact sur l’amélioration de notre environnement. Par exemple, si nous n’avons pas besoin d’utiliser la voiture et que nous pouvons nous déplacer à vélo, ou changer les bouteilles pour animaux de compagnie pour un récipient en aluminium pour l’eau que nous buvons pendant la journée, ce sont des choses que j’ai modifiées petit à petit ” , a expliqué l’acteur.

Arap Bethke (avec l’aimable autorisation / Arap Bethke)

Il a également apporté quelques modifications à son style d’alimentation et souhaite que les nouvelles générations aient une plus grande conscience de l’impact de l’humanité sur la nature.

“Une autre chose qui a beaucoup affecté est la fast fashion, celle d’acquérir des vêtements à la mode et de les jeter immédiatement après deux mois, qui génère une pollution dans tous les sens, de nos terres aux océans”, a estimé Bethke.

“Je suis convaincu que les nouvelles générations ont beaucoup plus de facilité à s’adapter à ces nouveaux modes de vie, et qu’elles sont également plus conscientes que les petits changements ont un impact sur la vie de chacun”, a-t-il déclaré.