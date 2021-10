Arataki Itto est la dernière sensation d’impact de Genshin sur Twitter

Illustration : miHoYo

La communauté Genshin Impact est en effervescence à propos de l’arrivée prochaine d’Arataki Itto, un nouveau personnage originaire de la nation Inazuma du jeu. Dans un geste inhabituel, le développeur de Genshin, miHoYo, a officiellement annoncé le personnage aujourd’hui, bien avant l’apparition de sa quête d’histoire dans le jeu lui-même. Bien que l’on sache encore peu de choses sur la façon dont il prend en compte le récit global du jeu, c’est la révélation de son apparence qui a tellement excité les joueurs.

Le 5 octobre, une capture d’écran d’Itto divulguée a été publiée sur un forum chinois. Cependant, il n’a capturé son apparence que de dos, donc jusqu’à ce qu’il soit officiellement annoncé aujourd’hui, tout ce que les joueurs pouvaient discerner, c’était qu’il était un personnage brandissant de l’argile. Genshin a eu des problèmes constants avec les leakers dans le passé, et miHoYo a récemment exercé une pression légale sur le site de partage de vidéos Bilibili pour révéler l’identité des beta leakers. L’annonce d’aujourd’hui par miHoYo a été une surprise, mais l’action peut représenter un effort stratégique de miHoYo pour battre les fuites au poing.

La révélation complète de l’apparence d’Itto a certainement donné aux joueurs beaucoup de choses à dire. Selon les tweets de la soif, il semble que le personnage plus âgé des géoéléments, Zhongli, soit désormais en compétition pour le titre de « Geo Daddy ». Itto est grand, il est chamois et il ne porte pas de chemise. Alors que d’autres personnages masculins ont montré un peu de peau dans le passé (en vous regardant, Kaeya), la liste des personnages de Genshin Impact a été largement dominée par de jolis garçons bishounen. Je ne me plains pas, mais beaucoup de joueurs aiment que leurs hommes d’anime paraissent forts et musclés, et Itto est l’un des rares personnages de Genshin à faire l’affaire. Certains joueurs l’ont même comparé à des personnages forts aux apparences similaires comme Kyojuro Rengoku du manga Demon Slayer et Ibaraki Douji du jeu mobile Onmyouji.

L’annonce de suivi mentionne qu’Itto fait partie de l’oni, ce qui le rend similaire à d’autres personnages mixtes tels que les demi-adeptes Ganyu et Yanfei. Mais contrairement à ces personnages issus de milieux gouvernementaux plus respectables, Itto est le chef du « Gang Arataki ». Son histoire suggère que sa personnalité est plus chaotique, ce qui pourrait être un écart intéressant par rapport à la façon dont les personnages qui partagent l’affiliation d’Itto avec l’élément géographique du jeu sont généralement décrits comme étant légitimes.

En termes de gameplay, tout ce que nous savons pour le moment, c’est qu’il s’agit d’un personnage géo-élément qui manie un claymore. Cela pourrait indiquer qu’il partage une niche de jeu avec le personnage quatre étoiles Noelle, qui est connu pour ses dégâts individuels élevés et certaines capacités de soutien. Mais il est également tout à fait possible que les développeurs mettent davantage l’accent sur ses capacités de support ou fassent de lui un personnage DPS nettement plus fort que Noelle. Puisqu’ils partagent un chevauchement d’éléments et d’armes, j’espère juste que sa libération ne deviendra pas Kokomi contre Barbara, deuxième tour.

La date de sortie de la bannière de personnage d’Itto n’est actuellement pas annoncée.