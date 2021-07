Arath de la Torre est remplacé dans “Hoy” pour s’être moqué des Voladores de Papantla dans la publicité Moneyman

Arath de la Torre a participé à une publicité pour la société Moneyman, où les Voladores de Papantla ont été ridiculisés.

L’acteur, animateur et comédien mexicain, Arath de la Torre, était impliqué dans la polémique pour avoir participé à une publicité pour la société de crédit Moneyman, où il se moquait de la danse des Voladores de Papantla.

De quoi parle la publicité ?

La publicité se compose d’une vidéo de la danse rituelle des Voladores de Papantla et de la voix d’Arath de la Torre disant : « Savez-vous quel est le nombre de tours que font les Voladores de Papantla et votre premier prêt avec Moneyman ? En cela, les deux ne génèrent aucun intérêt pour vous ».

La réponse du public n’a pas été positive du tout et les critiques n’ont pas attendu. Eh bien, beaucoup considéraient cela comme une offense et un ridicule de Voladores de Papantla, patrimoine immatériel de l’humanité depuis 2009.

La publicité est devenue virale en peu de temps et a suscité la colère des utilisateurs. Par conséquent, le ministère de la Culture a publié un tweet dans lequel l’utilisation par Moneyman de la cérémonie des Flyers a été critiquée.

Dans une publicité malheureuse et grossière, cette entreprise, pour promouvoir ses services à des fins commerciales, se moque du rituel préhispanique des Voladores de Papantla, déclaré en 2009 Patrimoine immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation. (Unesco).

Institut national des peuples autochtones

Enfin, le président Andrés Manuel López Obrador a qualifié de raciste la publicité présentée par la société de crédit.

Il y a quelques jours il y avait une remise en cause de la danse aux Voladores de Papantla, raciste. Je me souviens d’un leader, et cela me fait honte parce qu’il était le secrétaire de l’Économie, ou des Finances du gouvernement légitime, également avec des doctorats de l’ITAM qui a écrit un article dans La Jornada et a déclaré que l’Indien n’est pas à blâmer mais quiconque le fait mon pote.

Andrés Manuel López Obrador

