Araujo déjà de retour à l’entraînement à Barcelone après une opération de la main

Ronald Araujo était de retour à l’entraînement à Barcelone lundi quelques jours seulement après être passé sous le couteau pour réparer une blessure à la main subie contre Linares en Copa del Rey.

L’Uruguayen a été opéré d’une «fracture des deuxième et troisième métatarsiens de la main droite» et devait initialement être absent pendant un certain temps.

Cependant, Araujo a participé à la séance de lundi avec Frenkie de Jong qui était également de retour au travail après un problème contre Linares.

Les deux joueurs pourraient être inclus dans l’équipe de Xavi pour la Super Coupe, qui devrait être publiée plus tard dans la journée avec l’équipe en raison d’un vol vers l’Arabie saoudite lundi.

Il a été rapporté qu’Araujo pourrait potentiellement jouer avec une attelle protectrice à la main lorsque le Barça affrontera le Real Madrid mercredi.

La liste des effectifs de Xavi devrait être intéressante à lire, d’autant plus qu’il n’est toujours pas clair si Pedri et Ferran Torres figureront sur la liste.

On pense que les deux joueurs attendent les résultats d’un test PCR pour voir s’ils seront autorisés à faire le voyage en Arabie saoudite.