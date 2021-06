Araujo envoie un message à Garcia Pimienta après le limogeage de Barcelone

Le défenseur de Barcelone Ronald Araujo a envoyé un message à Garcia Pimienta après que le club a annoncé vendredi que l’entraîneur de l’équipe B avait mis fin à son contrat avec le club.

Araujo a travaillé sous Garcia Pimienta après son arrivée au club de Boston River en 2018 et a remercié l’entraîneur de l’avoir aidé à se développer au Camp Nou.

Voici ce que le défenseur de Barcelone a écrit sur Instagram.

« Merci pour tout monsieur. Ce n’était pas facile d’arriver dans un si grand club avec une philosophie unique, c’est pourquoi je tiens à souligner l’excellent travail et tout ce que j’ai appris de vous et de votre staff. Je vous souhaite le meilleur dans ce qui est à venir. Bisous et merci beaucoup.