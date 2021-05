Araujo et Dest proposent des réflexions sur la saison 2020-21 de Barcelone

Les défenseurs de Barcelone Ronald Araujo et Sergino Dest se sont tournés vers les médias sociaux avec des messages après la fin de la saison 2020-21.

Araujo a connu une campagne interrompue par blessure, mais a quand même disputé 24 matches de Liga avec les Catalans et espère être un joueur régulier la saison prochaine.

L’Uruguayen a maintenant fait part de ses réflexions sur la campagne avec une publication sur Instagram.

«Cette saison est terminée … Nous n’avons pas pu atteindre tous les objectifs, mais nous devons nous lever et continuer à essayer pour le prochain. Heureux d’avoir remporté mon premier titre et de marquer mon premier but au Camp Nou. Continuez à grandir! Merci à tous pour le soutien. Visca Barca !! »

Araujo en fait la saison avec une statistique assez soignée, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

⚠️ | STAT RAPIDE Alors que l’action dans toutes les 5 meilleures ligues européennes touche à sa fin, le barcelonais Ronald Araújo termine la saison en tant que joueur de champ avec le plus de minutes jouées sans se faire dribbler (1514 ‘). Et il a réussi 22 plaqués en cours de route. pic.twitter.com/Fb15HEOtMo – SofaScore (@SofaScoreINT) 23 mai 2021

La campagne a également été mouvementée pour Sergino Dest qui a troqué l’Ajax pour le Camp Nou et a vu beaucoup de temps de jeu pour les géants catalans. Le défenseur a parlé de sa fierté après avoir remporté la Copa del Rey lors de sa première saison avec le Barça.

Dest vient d’être appelé dans l’équipe de l’USMNT pour la Ligue des Nations de la Concacaf 2021. L’équipe affrontera le Honduras en demi-finale le 2 juin et les vainqueurs affronteront le Mexique et le Costa Rica en finale.