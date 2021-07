Araujo : J’ai beaucoup appris à Barcelone la saison dernière

L’arrière central de Barcelone Ronald Araujo dit qu’il se sent bien et attend avec impatience la nouvelle saison de Liga avec les géants catalans.

Le défenseur est revenu pour la pré-saison plus tôt cette semaine après avoir fait une pause après sa campagne en Copa America avec l’Uruguay.

Araujo est maintenant en Allemagne avec le reste de l’équipe qui se prépare pour la nouvelle campagne et pense qu’il est maintenant un joueur plus mature.

« Je me sens très bien et très heureux. Nous sommes heureux parce que nous sommes tous ensemble dans une nouvelle pré-saison et pour bien travailler pour ce qui est à venir », a-t-il déclaré.

« Lors de ma première saison, j’ai beaucoup appris et je me sens plus expérimenté et plus mature que l’an dernier. Quelques jours de repos mental et physique font toujours du bien, je me suis beaucoup préparé, surtout depuis la blessure que j’ai eue l’an dernier.

Origine | Télévision du Barça